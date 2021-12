Programa oferece cursos online voltados para a autonomia econômica das mulheres - Getty Images

Publicado 03/12/2021 09:28

Rio - A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher está com duas mil vagas abertas no programa "Qualifica Mulher", que oferece cursos online voltados para a autonomia econômica das mulheres. Entre as aulas estão Educação Financeira, Empreendedorismo em tempos de crise e Marketing Digital.

Esse projeto é realizado em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Aliança Empreendedora. Todos os vídeos das aulas já estão disponíveis na plataforma e as mulheres podem cumprir a carga horária de acordo com o tempo disponível delas. Ao final dos cursos, as alunas receberão um certificado da Aliança Empreendedora.

As mulheres sem acesso a computadores ou à internet poderão utilizar os equipamentos das Casas da Mulher Carioca nas quartas e sextas-feiras para fazer a inscrição e participar das aulas. As inscrições terminam no dia 31 de dezembro. Para se inscrever, basta acessar o link



Tel. 2452-2217 ou 3796-0228

E-mail.: Casa da Mulher Carioca Tia Doca - Rua Julio Fragoso, 47 – MadureiraTel. 2452-2217 ou 3796-0228E-mail.: [email protected]