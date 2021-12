Governador Claudio Castro falou sobre a melhora da economia do Estado - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 02/12/2021 19:16 | Atualizado 02/12/2021 22:18

O Rio de Janeiro registrou, no mês novembro, mais um recorde no registro de aberturas de empresas. segundo a Junta Comercial do Estado (Jucerja), 5.699 novos negócios foram abertos no período. Esse é o melhor índice do mês dos últimos 20 anos, confirmando a retomada da economia fluminense.

Segundo o governador, Cláudio Castro, um dos maiores compromissos de sua gestão era recuperar a economia do Estado, e tornar o Rio de Janeiro, novamente um lugar atrativo economicamente. " Os resultados estão sendo comprovados em números. E esse é só o início. Queremos desburocratizar cada vez mais os processos, realizar ainda mais investimentos e gerar empregos para os cidadãos fluminenses. Já recuperamos 100% dos empregos perdidos na pandemia e temos mais de R$ 70 bilhões em investimentos anunciados pela iniciativa privada", destacou o governador Cláudio Castro.



Devido a mudanças no sistema de registro da Jucerja, atualmente o tempo médio para a abertura de uma empresa no Rio de Janeiro é de apenas 40 minutos, e o órgão busca tornar o processo ainda mais ágil. O prazo considera desde o momento em que o empresário dá entrada no protocolo até o ato registrado, o CNPJ e a Inscrição Estadual deferidos.



Neste ano, grandes empresas, como Magazine Luiza, União Química, Amazon e BRF, escolheram o Rio de Janeiro para se instalar. Por sua vez, companhias já sediadas no território fluminense estão ampliando suas produções, incluindo Jaguar Land Rover e Volkswagen.