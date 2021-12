Concurso público está previsto para ocorrer no dia 30 de janeiro do ano que vem - Divulgação/Ibama

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) lançou nesta semana o edital para seu concurso público. Serão oferecidas 568 vagas para cargos como analista administrativo, analista ambiental e técnico ambiental. As remunerações vão entre R$ 4.063,34 até R$ 8.547,64. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 20 deste mês.

As inscrições serão admitidas pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e sua confirmação se dará somente após o pagamento do Guia de Recolhimento da União (GRU). O link para cadastro é o seguinte: https://www.cebraspe.org.br/concursos/ibama_21

Para essa edição, o candidato deverá informar, no ato de sua inscrição, o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e enviar, via upload, fotografia individual de seu rosto, tirada nos últimos seis meses. Será admitida apenas uma inscrição por cargo, tema e unidade federativa da vaga.



A isenção total do valor da taxa de inscrição ocorrerá somente para os candidatos amparados pelos Decretos nº 6.593, de 2 de outubro de 2008 e Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, além da Lei nº 13.656, de 30 de abril de 2018. As provas serão realizadas nas capitais dos 26 estados e Distrito Federal e terão duração de 4 horas e 30 minutos. As provas objetiva (conhecimentos básicos, específicos) e discursiva (redação) estão previstas para o dia 30 de janeiro do ano que vem.



O candidato que necessitar de atendimento especial ou adaptação das provas objetivas e discursiva deverá solicitá-lo no ato da inscrição no formulário eletrônico. A divulgação dos gabaritos oficiais definitivos está prevista para 22 de fevereiro de 2022. O valor da inscrição para nível Superior é de R$ 102, enquanto nível Médio de R$ 70.

Para analista ambiental, os requisitos são diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). A remuneração é R$ 8.547,64 (já incluídos GDAEM e auxílio-alimentação). A lotação será no Distrito Federal.



No caso de técnico ambiental, os requisitos são certificado, devidamente registrado, de conclusão de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Remuneração: R$ 4.063,34 (já incluídos GDAEM e auxílio-alimentação). A lotação será em unidades do Ibama conforme edital. A carga horária para todos os cargos é de 40h semanais.