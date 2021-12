Estagiários e trainees iniciarão as atividades na PwC Brasil em abril de 2022 - Reprodução

Publicado 08/12/2021 10:44 | Atualizado 08/12/2021 10:57

Rio - A PwC Brasil, empresa global de prestação de serviços profissionais, está com inscrições abertas para o seu programa de estágio e trainee. A companhia selecionará sua nova geração de solvers - pessoas que se unem de formas inesperadas para criar soluções inovadoras para os mais variados desafios, ajudando as organizações a construir confiança e entregar resultados sustentáveis. Os interessados podem se candidatar por meio do link até o dia 17 de janeiro para vagas em todo o país. O início das atividades será em abril de 2022.

Presente em 156 países, a PwC atua na prestação de serviços nas áreas de auditoria e asseguração, consultoria tributária, consultoria estratégica, consultoria de negócios e em tecnologia e assessoria em transações a clientes dos mais variados segmentos. Com atuação em todas as regiões do país, a PwC é reconhecida por seu ambiente diverso e inclusivo e por fazer relevantes investimentos no desenvolvimento de seus profissionais, que, como uma das possibilidades de desdobramento de carreira, podem se tornar sócios da empresa.

"Esse programa, único no mercado, uma vez que foi desenvolvido para preparar profissionais com profundo domínio do mundo digital, é ideal para pessoas que buscam desenvolvimento contínuo, conhecimento de variadas indústrias, além de trabalhar em equipes multiculturais em um ambiente de constante inovação. A PwC oferece práticas flexíveis de trabalho e aceita inscrições de onde os interessados estiverem", informou em nota.

De acordo com a empresa, uma das diversas oportunidades de desenvolvimento é o Digital Upskilling, "um programa completo de transformação digital que insere os profissionais em um mundo totalmente novo, com utilização de tecnologias de ponta e processos inovadores", disse em comunicado.

Para Tatiana Queiroz, que ingressou na PwC Brasil em abril de 2021, na área de Tax, participar do programa foi fundamental para seu crescimento profissional. "Cheguei com uma expectativa muito alta e até agora o aprendizado tem sido ainda maior do que imaginava", afirmou. Estudante de Ciências Contábeis, Tatiana destacou a atenção e acompanhamento dos demais profissionais da firma tanto para o processo de aprendizado, como para encarar desafios. "Nunca nos sentimos sozinhos e este é um aprendizado que vai além da questão profissional", pontuou.

A capacitação para enfrentar desafios profissionais foi destacada por Caue Fabrizio, que acabou de concluir o curso de Direito. "Este é um programa que cumpre com tudo o que é proposto em termos de ética, de ensino e de desenvolvimento profissional. Aqui nos sentimos parte de uma equipe de alto nível, mesmo chegando com um cargo iniciante", comentou.

O acolhimento das equipes também foi citado pelo administrador de empresas Rodrigo Guerreiro. "Estava muito ansioso para saber como seria a minha adaptação por ter uma deficiência visual. Desde o primeiro dia me senti muito bem acolhido", contou. Rodrigo disse que conseguiu se adaptar bem às ferramentas de trabalho e que aprende e pratica com mais profundidade o que estudou em teoria na faculdade.

Nesta edição do programa, podem participar estudantes e profissionais com até dois anos de formação nos cursos de: Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Administração, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Tecnologia de Sistemas e Redes, Tecnologia em Desenvolvimento de Software, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Estatística, Psicologia, Comércio Exterior e Relações Internacionais.

Live no Youtube

Nesta quarta-feira, 8, às 11h, a PwC Brasil lança oficialmente o programa e explica como funcionará esta nova edição na live "Entenda a Nova Equação e prepare-se para ser um solver". Com transmissão no Youtube da firma, os profissionais vão contar como a PwC Brasil está construindo uma comunidade de solvers. Estão confirmadas as presenças do sócio-presidente da PwC Brasil, Marco Castro, Marcelo Cioffi, sócio e líder de Clients & Markets, Tatiana Fernandes, sócia e líder de Human Capital, e Marcos Panassol, sócio e líder de Digital Upskilling.