Sede da Escola Sebrae de Negócios foi inaugurada na tarde desta terça-feira Divulgação

Publicado 08/12/2021 12:13

Rio - A Escola Sebrae de Negócios foi inaugurada na tarde desta terça-feira, 7, na Avenida Rio Branco, número 277, 3º andar, no Centro do Rio. Segundo a instituição, o local tem o objetivo de preparar profissionais e empreendedores diferenciados no mercado, com uma visão assertiva da condução de seus negócios, aliando a teoria com a prática, com foco na educação empreendedora, desenvolvendo o comportamento empreendedor no ensino fundamental, médio, técnico e superior e apoiando a atuação das empresas juniores.

"A educação na formação do empreendedor é de extrema importância para a sobrevivência dos negócios. Muitos empreendem por necessidade ou oportunidade, e sem a formação adequada, os riscos são altos. A educação empreendedora ajuda a mitigar os níveis de mortalidade das empresas, que são muito altos no Brasil. Em recente pesquisa constatamos que 29% dos MEI, 21,6% das microempresas e 17% das empresas de pequeno porte fecham as portas em até cinco anos de atividade. O novo polo educacional do Rio de Janeiro vai promover a educação empreendedora no estado", explica o diretor-superintendente do Sebrae Rio Antonio Alvarenga.



De acordo com o Sebrae, a ESN trabalha com projetos instrucionais modernos "valendo-se das mais inovadores metodologias e objetos de aprendizagem tanto para capacitações presenciais, soluções digitais ou híbridas voltadas ao comportamento do empreendedor e a parte ferramental do empreendedorismo".



Público-alvo



As aulas serão nos três períodos (manhã, tarde e noite), sendo os cursos preparados para alunos e professores de ensino superior, além de potenciais empreendedores. O Sebrae Rio subsidia diversos cursos da Escola Sebrae de Negócios, sendo que o aluno paga o restante das parcelas, e alguns são gratuitos. O estudante poderá realizar cursos mais curtos de 30 horas-aula ou mais longos com mais de 300 horas-aula.