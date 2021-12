Rio tem mais de 4,6 mil vagas de emprego abertas - Reprodução

Rio tem mais de 4,6 mil vagas de emprego abertasReprodução

Publicado 13/12/2021 11:05 | Atualizado 13/12/2021 15:04

Rio - O final do ano está ainda mais próximo, mas ainda há tempo para aqueles que estão em busca de uma oportunidade de emprego. Mais uma semana se inicia e O DIA reuniu 5.152 vagas de emprego e estágio disponíveis no Estado do Rio. Há oportunidades para diversas áreas e níveis de escolaridade diferentes. Confira:

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), anuncia nesta semana mais 491 vagas para quem tem do ensino fundamental ao superior completo. Há oportunidades para pessoas com deficiência e para quem não possui experiência no mercado de trabalho.

Das oportunidades oferecidas, 60 são para auxiliar de serviços gerais. Para concorrer é necessário experiência anterior comprovada e ter ensino fundamental incompleto, além de disponibilidade para trabalhar em qualquer região da cidade. Há também 60 vagas para vendedor de serviços, 25 para encanador, 20 para auxiliar de cozinha e 20para operador de loja, entre outras.





Os interessados devem enviar currículo para o e-mail Para os trabalhadores com deficiência, o destaque é para 20 vagas de atendente barista. A função não exige experiência anterior e o nível de escolaridade é o ensino médio completo. A oportunidade de trabalho é para atuar em todas as regiões do Rio. A lista inclui ainda sete vagas para operador de elevatória de esgoto bruto. Para esta ocupação é preciso comprovar experiência anterior e ter nível médio técnico em química, meio ambiente ou saneamento, além de habitação tipo B.Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego da SMTE : Tijuca (Rua Camaragibe, 25) e Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 – sala 102). Já os trabalhadores com deficiência devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer ao posto de trabalho CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1997).

Comunidade Católica Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas comemora 25 anos de atividade nesta terça-feira e, para comemorar, vai realizar ações de emprego durante toda a semana. Ao todo, serão 1.694 vagas, todas efetivas, com início para contratação na primeira semana de janeiro. Com destaque para os cargos de auxiliar de serviços gerais, agente de administração, assistente operacional de entregas, motorista de van e recepcionista.



As inscrições para as vagas de trabalho e para qualificação podem ser feitas em Além disso, a comunidade também está disponibilizando cursos de qualificação gratuitos para estoquista e telemarketing. Os cursos são ministrados de forma online, com certificado na conclusão.As inscrições para as vagas de trabalho e para qualificação podem ser feitas em www.portalemprego.com.br

Luandre

Nesta semana, a Luandre RH também disponibiliza 75 vagas para os cargos de atendente PCD, ajudante encanador, operador de centro de distribuição de peças, assistente de vendas, operador de Empilhadeira e outros, com remuneração de até R$ 4,5 mil. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

Vagas de estágio



CIEE







Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email

O CIEE-Rio está com 2.504 vagas de estágio e aprendiz abertas para jovens de ensinos médio e superior. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da instituição: http://www.ciee.org.br/ Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email [email protected]

Entre as diversas áreas contempladas estão administração, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, ciências atuariais, ciências econômicas, comunicação social, comércio exterior, ciências contábeis, design, direito, educação, engenharias e outras.

Fundação Mudes

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 388 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Comunicação Social (65), Engenharia (40) Administração (40) e Ciência da Computação (30). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Farmácia, Letras, Medicina Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais.