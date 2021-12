Governo do Rio encaminha para 1,1 mil vagas de emprego nesta semana - Reprodução/ Internet

Publicado 13/12/2021 16:59

Rio - A captação de empregos realizada pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, nesta semana, na oferta de 1.163 novas oportunidades de trabalho para várias regiões do Estado do Rio – Metropolitana, Médio Paraíba, Baixadas Litorâneas, Centro-Sul Fluminense, Serrana e Costa Verde. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Na região Metropolitana são oferecidas 812 oportunidades de trabalho, incluindo 233 vagas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. O grande destaque da região está na oferta de 150 oportunidades para operador de telemarketing, com exigência do ensino médio completo.

Na região Centro-Sul Fluminense são oferecidas 40 oportunidades, todas destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência, na função de auxiliar de linha de produção.

Para quem mora em Mangaratiba, na região da Costa Verde, são oferecidas 5 oportunidades de trabalho, exclusivas para pessoas com deficiência, para a função de auxiliar de serviços de copa.