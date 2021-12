os treinamentos do Instituto podem ser uma forma de melhorar a qualificação profissional sobretudo das pessoas com mais de 50 anos - Divulgação

os treinamentos do Instituto podem ser uma forma de melhorar a qualificação profissional sobretudo das pessoas com mais de 50 anosDivulgação

Publicado 08/12/2021 16:55 | Atualizado 08/12/2021 17:08

O Instituto de Longevidade MAG está disponibilizando 328 cursos totalmente online e gratuitos. As capacitações estarão abertas para toda a população e é composta por videoaulas, que têm como objetivo aprimorar competências adquiridas ao longo da vida profissional. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto e não exigem formação prévia ou limite de idade.



De acordo com o diretor-executivo do Instituto de Lonfevidade MAG, Henrique Noya, "essa é uma excelente oportunidade para pessoas com mais de 50 anos se atualizarem sobre novas tecnologias".