Para se inscrever, é obrigatório que o candidato possua uma conta de e-mail ativa para a efetivação do cadastro no Portal do Candidato do Cefet/RJ e para o resgate da senha de acesso - Divulgação

Publicado 13/12/2021 17:56 | Atualizado 13/12/2021 18:01

O Cefet/RJ disponibilizou o edital que oferta 1.058 vagas em cursos de educação profissional técnica de nível Médio. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas exclusivamente pela internet a partir das 9h do dia 15 até as 15h do dia 7 de janeiro. O processo seletivo é referente ao ano letivo de 2022.