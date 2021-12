Mega-sena sorteia R$ 16 milhões neste sábado - Reprodução/Internet

Publicado 04/12/2021 20:58 | Atualizado 04/12/2021 21:25

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado, 4, o concurso 2434 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Com o prêmio estimado em R$ 16,1 milhões, as seguintes dezenas foram sorteadas: 01-02-14-28-40-51.

As apostas da Mega-Sena custam a partir de R$ 4,50. Elas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio em qualquer lotérica do país. Além disso, é possível apostar pela internet.

As apostas foram encerradas às 19h deste sábado. O rateio completo será divulgado ainda hoje pela Caixa, na página oficial da Mega-Sena.