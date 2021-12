Light lança programa de conscientização do consumo de energia em comunidades - Divulgação

Publicado 08/12/2021 10:20

Rio - A Light lançou o projeto Energia de Responsa, uma ação que visa incentivar o consumo consciente de energia em 16 comunidades da sua área de concessão. A iniciativa, que terá início às vésperas do verão, época de maior consumo de energia, tem como objetivo estimular a economia de energia por meio atividades educativas e eventos esportivos e culturais.

De dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, a companhia vai promover uma gincana entre comunidades e atividades para engajar os moradores sobre a importância de se consumir energia de forma consciente. A ação ocorrerá nas comunidades da Rocinha, Ladeira dos Tabajaras, Chapéu Mangueira-Babilônia, Vidigal, Pavão-Pavãozinho, Santa Marta, Cidade de Deus, Vila Kennedy, Mangueira, Jacarezinho, Lins, Alemão, Maré, Chapadão, Complexo da Penha e Dom Bosco (Pilar).

A cada mês, as três comunidades que mais economizarem energia receberão eventos comemorativos e prêmios. Já a premiação final do projeto será para os moradores das três comunidades que mais economizarem ao longo do Energia de Responsa. Carro, motos, notebooks, tablets e celulares estão entre os prêmios que serão sorteados. Para concorrer, os moradores das comunidades que receberão o Energia de Responsa deverão se inscrever pelo site www.energiaderesponsa.com.br , até o dia 15 de janeiro. O sorteio será realizado em março, pela Caixa Econômica Federal."Pretendemos, com esse projeto, além da reconstrução da relação com as comunidades, levar ações que mostrem a importância do uso consciente de energia, principalmente durante o verão, quando o consumo aumenta. Esperamos ter a participação dos moradores das comunidades, mas que a economia seja de todos. O país enfrenta a maior escassez de chuvas dos últimos anos e economizar ajuda a garantir a energia de todos”, ressaltou o gerente de Relacionamento com Comunidades e Eficientização da Light, Raimundo Santa Rosa.Como forma de estimular a participação dos moradores, cada comunidade receberá, de dezembro a fevereiro, atividades esportivas e culturais, que serão realizadas nos fins de semana. Para participar da atividade esportiva, os jovens entre 13 e 15 anos deverão se inscrever nas Associações de Moradores até o dia 8 de dezembro. Cada time deverá apresentar uma redação com o tema “Energia de Responsa” e o melhor texto receberá cinco Responsas, ajudando a sua comunidade na pontuação final. Os vencedores das atividades esportivas receberão uma mochila, bolas, fones de ouvido, além de medalha de participação, que será distribuída para todos os participantes.Já o concurso musical será dividido em etapas e a primeira é a das inscrições nas Associações de Moradores locais, até 10 dias antes do evento ocorrer em cada localidade.Quem quiser participar deverá enviar um vídeo com uma música com o tema “Energia de Responsa”, que ficará disponível no Facebook da Light. A votação para a escolha das bandas vencedoras ocorrerá pelo Facebook da Light.Os seis vídeos mais votados de cada comunidade concorrem entre si no evento que acontecerá em cada localidade. Uma Comissão Julgadora – formada por um representante da Light, um líder comunitário e um influenciador local - escolherá um vencedor, que vai representar a comunidade na votação popular.A terceira etapa é a votação popular, que acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março no site do projeto. O vencedor se apresenta na abertura do show do músico Mumuzinho, no dia 13 de março, data de encerramento do projeto Energia de Responsa e, como prêmio, receberá um kit banda com mesa de som, caixas acústicas e demais equipamentos."A Light também vai ajudar na geração de renda nas comunidades. Durante os eventos, serão montadas barracas com gastronomia local. Quem quiser participar precisa se cadastrar nas Associações de Moradores. O número de barracas será definido de acordo com o espaço onde serão realizados os eventos", concluiu.As ações esportivas e culturais têm incentivo das Secretarias de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e de Cultura & Economia Criativa.