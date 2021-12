No caso do cartão de crédito, houve uma elevação de 0,77%, passando a taxa de 13,06% ao mês (336,22% ao ano) em outubro para 13,16% ao mês (340,87% ao ano) em novembro - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) identificou nova alta nas taxas de juros de todas as linhas de crédito em novembro, como o cheque especial e cartão de crédito. O percentual para pessoa física passou de 6,25% ao mês (106,99% ao ano) em outubro para 6,31% ao mês (108,40% ao ano) no mês de novembro. Com isso, se tornou a maior taxa de juros desde dezembro de 2019.

A taxa de juros média geral para pessoa física apresentou uma elevação de 0,06 ponto percentual no mês (1,41 pontos percentuais no ano) correspondente a uma elevação de 0,96% no mês (1,32% em doze meses).

No caso do cartão de crédito, houve uma elevação de 0,77%, passando a taxa de 13,06% ao mês (336,22% ao ano) em outubro para 13,16% ao mês (340,87% ao ano) em novembro. Com o aumento do percentual, o cartão de crédito apresentou um cenário ainda pior do que a média das linhas de crédtio, sendo a maior taxa de juros na modalidade desde agsoto de 2017, quando atingiu 13,36% ao mês e 350,32% ao ano.

No cheque especial, houve uma elevação de 0,53%, passando a taxa de 7,54% ao mês (139,24% ao ano) em outubro para 7,58% ao mês (140,31% ao ano) em novembro. A taxa deste mês é a maior desde dezembro de 2019, quando atingiu 11,57% ao mês e 272,02% ao ano.

No empréstimo pessoal de bancos, houve uma elevação de 1,39%, passando a taxa de juros de 3,59% ao mês (52,69% ao ano) em outubro para 3,64% ao mês (53,58% ao ano) em novembro. A taxa deste mês é a maior desde maio de 2019 (3,66% ao mês – 53,93% ao ano).

No CDC – Bancos Financiamento de automóveis, houve uma elevação de 5,95%, passando a taxa de 1,68% ao mês (22,13% ao ano) em outubro para 1,78% ao mês (23,58% ao ano) em novembro. A taxa deste mês é a maior desde outubro de 2018 (1,79% ao mês – 23,73% ao ano).

De acordo Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de estudos e pesquisas da Anefac, as elevações acontecem por causa de uma série de razões, que ele lista a seguir:

"Aumento dos juros futuros, expectativa de novas elevações da taxa básica de juros frente a uma inflação maior, pela provável elevação dos índices de inadimplência, anúncio das elevações dos impostos das instituições financeiras da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) em 2021 e, ainda, a elevação das alíquotas dos depósitos compulsórios anunciado pelo Banco Central em 22 de novembro, que elevou as mesmas de 17% para 20% de forma a reduzir a liquidez do sistema financeiro de forma a combater a inflação", afirmou ele.

Oliveira entende que essa provável inadimplência pode ocorrer por causa do fim das carências nos empréstimos (pausas e carência nas negociações de dívidas), desemprego elevado, fim do pagamento dos auxílios emergenciais, elevação da inflação e seus efeitos na renda e maior seletividade dos bancos na concessão de crédito.

Para os próximos meses, o diretor executivo de estudos e pesquisas da Anefac acredita que, tendo em vista a piora do cenário econômico com maior risco de crédito e da elevação da inadimplência, bem como com as prováveis novas elevações da taxa básica de juros (Selic) frente a uma inflação maior, a tendência é de que as taxas de juros das operações de crédito continuem subindo.