Falhas no app do banco ocorreram no dia 30 de novembroFoto: LSM

Publicado 10/12/2021 17:10 | Atualizado 10/12/2021 17:11

O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, notificou nesta sexta-feira, 10, o Bradesco a prestar esclarecimentos sobre problemas ocorridos em seu aplicativo, no dia 30 de novembro. Na ocasião, o aplicativo da instituição apresentou uma falha no sistema, causando a indisponibilidade dos serviços prestados por meio desta plataforma.

Tal fato se tornou público e notório através de reportagens veiculadas pela imprensa, bem como pelos consumidores que relataram através de redes sociais que não conseguiram ter acesso às contas bancárias.

A falha no sistema impossibilitou o pagamento de contas e boletos, gerando a perda do prazo de vencimento e, consequentemente, um transtorno na vida dos consumidores. Por conta disso, o Procon Carioca viu como necessária a intervenção para apuração do ocorrido.

O Bradesco terá 10 dias para apresentar a defesa. Dentre as questões que devem ser explicadas, estão o que causou a falha no sistema dos serviços prestados por meio do Aplicativo, se houve algum comprometimento com a segurança dos dados dos consumidores, quanto tempo durou a falha sistêmica, como a empresa informou aos consumidores a falha, quantos consumidores foram atingidos e quais medidas o banco irá tomar com relação aos consumidores que foram impossibilitados de fazer transações e, consequentemente, perderam o prazo de pagamento de suas obrigações.

"A falta dos serviços ocasionou transtornos a muitos clientes e cabe ao Procon Carioca apurar, fiscalizar e cobrar providências", esclarece Igor, Costa, diretor executivo do Procon Carioca.



Em nota, o Bradesco afirmou que busca constantemente adotar medidas que aprimorem os serviços prestados e a qualidade de atendimento de modo a identificar oportunidades de melhorias em seus processos, produtos e serviços. O banco também ressaltou que possui uma posição de respeito absoluto ao cliente e aos seus interesses.