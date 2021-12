Cada família receberá também uma parcela única de R$ 1 mil - Matheus Bacelar/ Min. Cidadania

Publicado 10/12/2021 15:59 | Atualizado 10/12/2021 16:00

Através do Ministério da Cidadania, o governo federal inicia nesta sexta-feira, 10, o pagamento do Auxílio Esporte Escolar para estudantes que se destacaram em competições oficiais do Sistema dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s). No total, 1.404 alunos de 12 a 17 anos incompletos receberão a primeira das 12 parcelas mensais no valor de R$ 100. Esses estudantes integram 1.373 famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil. Cada família receberá também uma parcela única de R$ 1 mil.

A segunda parcela do Auxílio Brasil também começa a ser paga pelo Governo Federal nesta sexta-feira para quem tem Número de Identificação Social (NIS) com o final 1. De acordo com o governo, serão contempladas mais de 14,52 milhões de famílias com o valor mínimo de R$ 400.

O Auxílio Esporte Escolar é um dos benefícios complementares ao programa Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. Um dos objetivos desse benefício é o de possibilitar experiências práticas de trabalho em grupo e de desenvolvimento de habilidades individuais. Além disso, segundo o governo, o benefício tem potencial para despertar talentos esportivos que representarão o país em competições internacionais no futuro.

"Vamos estimular a prática de atividades esportivas, desde cedo, contribuindo para a formação social e intelectual das nossas crianças e dos nossos adolescentes", explicou o ministro da Cidadania, João Roma.

Os estudantes contemplados conquistaram até a terceira colocação em modalidades individuais ou coletivas, em 14 competições estaduais, distritais e nacionais realizadas ao longo deste ano. Do total de atletas, 1.023 competiram nos JEB’s, realizados entre 31 de outubro e 5 de novembro, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, e 121 participaram das Paralimpíadas Escolares, promovidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro de 23 a 26 de novembro, em São Paulo.

Para o secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marcelo Magalhães, o desporto escolar é uma importante ferramenta de transformação social.

"Crianças e adolescentes de famílias vulneráveis agora têm a proteção e o estímulo do Governo Federal para que desenvolvam suas habilidades esportivas e possam mudar a realidade de suas famílias", avaliou o secretário. "O Auxílio Brasil é um avanço na assistência social porque reconhece esse potencial transformador do esporte", completou.