A Bolsa de Iniciação Científica Júnior é um dos benefícios de emancipação do programa Auxílio Brasil. Estudantes recebem R$ 1 mil - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 10/12/2021 12:04

O Ministério da Cidadania começa a pagar, a partir desta sexta-feira, 10, a parcela única de R$ 1 mil a famílias de estudantes que se destacaram em competições acadêmicas e científicas ao longo do ano passado. Ao todo, 2.391 estudantes de 2.332 famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, em todo o país, foram contemplados. A Bolsa de Iniciação Científica Júnior é um dos benefícios de emancipação do programa de renda.

O objetivo é incentivar crianças e adolescentes a se dedicarem aos estudos e a desenvolverem potencialidades na ciência, contribuindo para a melhor integração ao ambiente escolar, elevação da autoestima e profissionalização.



Eles conquistaram medalhas de ouro, prata, ou bronze em cinco olimpíadas credenciadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI): Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA), Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), Olimpíada Internacional de Física e Cultura (iPHCO), Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) e Olimpíada Nacional de Aplicativos (ONDA).



A Cidadania é a responsável pelo pagamento da parcela única de R$ 1 mil para as famílias, enquanto o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) fará o repasse das 12 parcelas mensais, cada uma no valor de R$ 100, aos estudantes.

Auxílio Brasil

Também nesta sexta, o governo começa a pagar a segunda parcela do Auxílio Brasil, mas agora no valor mínimo de R$ 400. O calendário começa para quem tem Número de Identificação Social (NIS) final 1. Serão contempladas mais de 14,52 milhões de famílias.



"O Auxílio Brasil vai além da proteção à população em situação de vulnerabilidade. Reúne ferramentas que abrem caminhos para emancipação dos brasileiros", afirmou o ministro da Cidadania, João Roma.

"A Bolsa Auxílio de Iniciação Científica Júnior é uma dessas ferramentas, pois dá aos estudantes de famílias em situação de vulnerabilidade o incentivo para seguirem se destacando nos estudos, em busca de mais conhecimento e qualidade de vida", avaliou o ministro.