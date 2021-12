Pagamento para servidores da Faetec é para compensar os gastos com equipamentos tecnológicos, e contratação de pacotes de internet - DIVULGAÇÃO

Pagamento para servidores da Faetec é para compensar os gastos com equipamentos tecnológicos, e contratação de pacotes de internetDIVULGAÇÃO

Publicado 10/12/2021 09:14

Rio - O governo do Rio ampliou o número de funcionários com direito a receber o Auxílio Tecnológico Extraordinário de R$ 3 mil, a ser pago em cota única em dezembro, para Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 9, o Decreto 47.861, que substitui o anterior do dia 24.

O pagamento é para compensar os gastos com equipamentos tecnológicos, e contratação de pacotes de internet.

No texto, o governador Cláudio Castro afirmou que também serão contemplados com o auxílio todos os servidores, inclusive os servidores comissionados e contratados por prazo determinados, em efetivo

exercício nas Unidades de Ensino da Rede Faetec e na administração da Faetec.

No mês passado, a Secretaria de Estado de Educação do Rio (Seeduc) esclareceu que poderão ser usadas notas fiscais de compras efetuadas entre julho e dezembro de 2021. A pasta ressaltou que só serão aceitas notas que contenham o nome do servidor.



De acordo com a secretaria, o benefício foi uma forma que a Seeduc encontrou para compensar investimentos feitos em equipamentos tecnológicos durante esse período de pandemia, quando os profissionais trabalharam no modelo híbrido (remoto e presencial).



"Não é necessário que os aparelhos adquiridos tenham o mesmo valor do auxílio, mas é preciso que eles atendam às especificações técnicas mínimas exigidas pela secretaria", informou em nota.