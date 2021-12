CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO ANUNCIANTE

Publicado 10/12/2021 06:00

A Enel Distribuição Rio elaborou seu Plano Verão 2021/22, esquema especial de atendimento que tem por objetivo suprir o aumento de demanda causado pela época mais quente do ano e pelas tempestades sazonais da estação. A companhia reforçará a sua equipe de operação e manutenção da rede elétrica durante o período. A preparação para o verão começa com uma série de ações de manutenção preventiva, que acontecem nos meses anteriores à época de chuvas. De janeiro a outubro a empresa realizou inspeções constantes para avaliar as condições do seu sistema de distribuição.

Neste ano, foram inspecionados 18.890 km de rede utilizando a tecnologia de helicópteros e drones. Também foi realizada a inspeção de 15.840 km com a ajuda da tecnologia de carros equipados com termovisão. Essa iniciativa permitiu a identificação e correção de cerca de 60 mil possíveis falhas na rede da companhia. Além disso, as equipes executaram mais de 50 mil podas preventivas, para evitar interrupções de energia por queda de árvore ou contato de galhos na rede elétrica.



“Temos o compromisso de investir na modernização e automação da rede, sempre evoluindo com a qualidade do fornecimento de energia da nossa área de concessão. As inspeções realizadas com uso de novas tecnologias, como drones, helicópteros e carros com termovisão, são alguns dos exemplos de inovação integrada às nossas ações de manutenção preventiva contínua. A tecnologia se une à atividades essenciais, que sempre realizamos, como poda de árvores de grande porte, correções de defeitos e a lavagem da rede, e que foram reforçadas nos 66 municípios de atuação da distribuidora para garantirmos a qualidade do nosso serviço”, afirma Anna Paula Pacheco, presidente da Enel Distribuição Rio.



Ampliação e modernização



Nos primeiros nove meses de 2021, a Enel investiu cerca de R$ 730 milhões em ações de melhoria da rede, manutenção e atendimento aos pedidos de novas conexões. O valor contempla obras de ampliação e modernização de subestações, além da construção de linhas de transmissão, a instalação de 500 novos para-raios em 4 linhas de transmissão e aumento da capacidade total da companhia em 99,6 MVA. Esses investimentos contribuem para a melhoria da qualidade do fornecimento para os clientes e trazem uma maior confiabilidade do sistema.

A distribuidora também investe na modernização e digitalização da rede elétrica de sua área de concessão. Somente neste ano, foram instalados cerca de 500 equipamentos telecomandados, totalizando cerca de 6.711 equipamentos instalados em toda a área de concessão, entre chaves e religadores de rede. Essa tecnologia permite que a distribuidora identifique e isole remotamente e com maior rapidez as falhas ocorridas na rede, reduzindo a necessidade de deslocamento de equipes e o tempo de normalização. Em casos de interrupção no fornecimento, é possível também reduzir o número de clientes afetados graças a uma maior seletividade da rede elétrica.



Esquema especial de atendimento



Durante o período das festas de fim de ano, os canais de atendimento da companhia funcionarão normalmente, 24 horas por dia e os clientes podem entrar em contato utilizando o aplicativo Enel Rio, o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608, o site da companhia (www.eneldistribuicao.com.br), pelas redes sociais e ainda pela Central de Relacionamento (0800 28 00 120).



Em casos de contingências causadas por condições climáticas extremas, como tempestades, a empresa está preparada para ampliar suas equipes em campo em até 281% com o objetivo de para agilizar o atendimento aos clientes. Além disso, a empresa aumentará sua equipe de atendimento do Call Center, visando diminuir o tempo de espera dos clientes. O novo Centro de Operação do Sistema (COS), que fica na nova sede da Enel no Porto do Rio, conta com instalações mais modernas, infraestrutura redundante e novos recursos tecnológicos que estarão à disposição 24 horas por dia.



Sobre a Enel Distribuição Rio



