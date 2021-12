Fase 4 do Open Banking está mantida para começar nesta quarta-feira - Divulgação

Publicado 13/12/2021 16:47

Brasília - A quarta e última fase do Open Banking, sistema financeiro aberto do Banco Central, será implementada de forma escalonada pela instituição a partir desta quarta-feira, 15. Nessa fase, os bancos e fintechs poderão trocar informações sobre operações de câmbio, serviços de credenciamento, investimentos, seguros e previdência.

É nessa etapa que as instituições devem tornar públicas informações sobre investimentos, títulos do mercado financeiro, como CDB, RDB, LCI, LCA, títulos públicos e outro. No entanto, somente no dia 31 maio de 2022, os clientes poderão optar por compartilhar os dados desses produtos.

Em vigor desde 1º de fevereiro, a primeira etapa do open banking permite o compartilhamento de informações sobre produtos, serviços, canais de atendimento e localização de agências. Com base nos dados, os bancos podem fazer comparações por meio de sistemas de interface de programação de aplicações (API na sigla em inglês).



A segunda fase da implementação, que envolve o compartilhamento de cadastros e de transações entre as instituições financeiras, havia sido adiada de 15 de julho para 13 de agosto. As instituições financeiras alegaram que o intervalo entre a segunda e a terceira fase tinha sido comprimido para implementar as novidades.



A quarta etapa, que prevê a troca de informações sobre serviços de câmbio, de investimentos, de previdência e de seguros, está mantida para 15 de dezembro. As demais serão implementadas no primeiro semestre de 2022.



Confira o cronograma de implementação do open banking



1º de fevereiro de 2021



Primeira fase, com instituições financeiras compartilhando, sob supervisão do Banco Central, produtos, serviços, taxas disponíveis, horários e canais de atendimento



13 de agosto de 2021



Início da fase 2, com a troca de dados de cadastros e de transações entre as instituições, como produtos e serviços associados às contas dos clientes



29 de outubro de 2021



Início da fase 3, com o compartilhamento de serviços de transferências pelo Pix



15 de dezembro de 2021



Início da fase 4, com a troca de informações entre as instituições sobre os demais produtos financeiros, como câmbio, investimentos, previdência e seguros



15 de fevereiro de 2022



Compartilhamento de serviços de transferências entre contas do mesmo banco e TED



30 de março de 2022



Compartilhamento do envio de propostas de operações de crédito a clientes que aderirem ao open banking



31 de maio de 2022



Compartilhamento de dados de clientes sobre demais operações financeiras, como câmbio, investimentos, previdência e seguros



30 de junho de 2022



Compartilhamento de serviços de pagamento por boleto



30 de setembro de 2022



Compartilhamento de serviços de débito em conta