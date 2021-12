Servidores da Educação Estadual receberão aumento no auxílio-transporte - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 15/12/2021 11:40

Rio - O governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria Estadual de Educação, confirmou que os servidores da pasta receberão um aumento no valor do auxílio-transporte. Com isso, o benefício que era de R$ 6,30 passará a ser de R$ 17,10 por dia.

Além disso, o governador Cláudio Castro, informou, ainda, que esses servidores vão receber o valor referente ao reajuste retroativo desde o mês de outubro de 2021. Esse pagamento deverá ocorrer ao longo do mês de dezembro.

"A valorização dos nossos profissionais de Educação é uma das minhas principais preocupações. Por isso, determinei a correção dos valores do auxílio-transportes. Precisamos investir no professor e cada vez mais na modernização do ensino, principalmente durante tempos difíceis como os que temos vivido com a pandemia da covid-19", declarou o chefe do Executivo Estadual.

Para o ano que vem, o funcionalismo estadual também podem esperar um reajuste salarial de aproximadamente 10% para todo o quadro, incluindo pensionistas, aposentados e inativos, a partir do pagamento de fevereiro de 2022. Isso porque, Castro afirmou que, após sete anos sem reajuste, a correção será aplicada a partir do salário com vencimento em janeiro, que será depositado no início de fevereiro.