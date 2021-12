Interessados devem preencher o formulário até o dia 22 de dezembro - Divulgação

Interessados devem preencher o formulário até o dia 22 de dezembroDivulgação

Publicado 16/12/2021 08:28

Rio - Após promover uma média de 80% de acordos de negociação de dívidas com companhias de energia, o Procon-RJ abriu as inscrições para o mutirão de renegociação com as concessionárias de água e esgoto do Estado. Os consumidores com débitos atrasados poderão se inscrever online até o dia 22 de dezembro, por meio do formulário https://bit.ly/mutirão_das_aguas

Para o atendimento presencial, os interessados devem comparecer à sede do Procon-RJ, na Avenida Rio Branco, 25 - Centro, entre os dias 10 e 14 de janeiro, para fazer a negociação e nos postos do Poupa Tempo de São João de Meriti, Duque de Caxias e Bangu.



"Esta é mais uma oportunidade para entrar o ano de 2022 livre de dívidas, principalmente para aqueles consumidores com mais dificuldades e prestes a terem o serviço cortado", observou o Secretário de Defesa do Consumidor, Léo Vieira.

Está confirmada a participação da Cedae, Zona Oeste Mais, Águas de Juturnaíba, Águas de Niterói, Prolagos e Águas do Rio. A Cedae se comprometeu a oferecer parcelamento de qualquer dívida em até 60 vezes. Zona Oeste Mais vai atender os consumidores que têm débitos a partir de 90 dias e promete parcelar dívidas em três vezes para quem se inscrever no mutirão virtual e em até 60 vezes débitos de qualquer prazo para quem comparecer ao mutirão presencial.



Águas de Niterói e Águas de Juturnaíba parcelarão débitos de 90 a 180 dias em até 24 vezes, débitos de 181 a 360 dias em até 48 vezes eacima de 360 dias, em até 60 vezes.



A Prolagos promete parcelar qualquer débito em até 100 vezes, podendo oferecer até 50% de desconto. Todo atendimento será acompanhado por um servidor do Procon-RJ para fazer a mediação.



“É muito gratificante realizar esses mutirões com grande percentual de acordos, resolvendo a angústia dos consumidores com essas dívidas. O grande diferencial do mutirão é que as empresas precisam se comprometer a apresentarem propostas mais favoráveis aos consumidores do que vem sendo oferecido diretamente nas concessionárias, pois esse é o grande diferencial da adesão ao mutirão", afirmou o Presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.



Atendimento presencial



O atendimento presencial será por ordem de chegada, com distribuição de senhas das 10h às 14h. É imprescindível a apresentação dos documentos pessoais (identidade e CPF) e da conta de consumo que comprove o vínculo com a empresa. A negociação em nome de terceiros só poderá ser realizada através de procuração devidamente assinada, que pode ser impressa no site do Procon-RJ.



O uso de máscara será obrigatório, assim como a apresentação do comprovante de vacinação. Para evitar aglomeração, será proibida a entrada de acompanhante, exceto daqueles que são portadores de necessidades especiais.