Publicado 16/12/2021 14:56

Os professores e demais servidores da Secretaria de Estado de Educação podem ganhar uma gratificação neste fim de ano. O governador Cláudio Castro enviou à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) um projeto de lei que garante o Abono Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), benefício com recursos excedentes do fundo, aos educadores. Ao todo, 63 mil profissionais da ativa serão contemplados.



O governador anunciou, nesta quinta-feira, 16, ao lado do secretário de Educação, Alexandre Valle, e do líder do governo na Alerj, deputado Márcio Pacheco (PSC), que o valor total do depósito chega a R$ 230 milhões. O pagamento será de acordo com a carga horária.



"Fizemos o critério, que será pela carga horária. Então cada carga horária a gente dividiu irmãmente o valor desse Fundeb. É um valor que chega a R$ 230 milhões e nós vamos estar agora ajudando os servidores da Educação. Antes do fim do ano, será depositado esse valor na conta de cada servidor", declarou Cláudio Castro.



A iniciativa foi proposta pelo deputado Márcio Pacheco, seguindo ações implementadas em outros estados, que estão usando excedentes do fundo para conceder um benefício aos seus educadores.



"É importante esse apoio no final do ano, que foi um ano tão difícil, ano de pandemia, e uma maneira de valorizarmos mais ainda a nossa Educação", ressaltou o governador.



"Quero agradecer ao empenho do deputado Márcio Pacheco em nome de toda a Educação do estado. Esse abono Fundeb vem ajudar muito ao profissional. Tivemos anos difíceis em função da pandemia. Nosso agradecimento ao senhor, governador, por entender a necessidade de fazermos essa gratificação", afirmou o secretário de Educação.

Auxílio-transporte

Além disso, o governador informou, ainda, que esses servidores vão receber o valor referente ao reajuste retroativo desde o mês de outubro de 2021. Esse pagamento deverá ocorrer ao longo do mês de dezembro.

"A valorização dos nossos profissionais de Educação é uma das minhas principais preocupações. Por isso, determinei a correção dos valores do auxílio-transportes. Precisamos investir no professor e cada vez mais na modernização do ensino, principalmente durante tempos difíceis como os que temos vivido com a pandemia da covid-19", declarou o chefe do Executivo Estadual.