Economia

Redes de supermercados oferecem opções de ceia de Natal a partir de R$ 19,17 por pessoa

Com a correria do dia a dia e a falta de tempo para comprar os ingredientes, lojas oferecem diversas opções para grupos de família e para caber no bolso dos consumidores

Publicado 16/12/2021 18:58 | Atualizado há 3 horas