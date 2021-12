Feirão Limpa Nome oferece descontos de até 99% em dívidas e parcelamentos em até 72 vezes - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 20/12/2021 12:40

Rio - Após 47 dias de promoções especiais, o Feirão Serasa Limpa Nome termina nesta segunda-feira, 20. A ação, que conta com mais de 100 empresas parceiras, oferece descontos de até 99% e parcelamentos em até 72 vezes. Segundo a Serasa, a iniciativa concedeu mais de R$ 10 bilhões em abatimentos a mais de 4 milhões de brasileiros.

Os interessados podem realizar as negociações pelos canais digitais da Serasa (aplicativo disponível no Google Play e na App Store, site https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/ e WhatsApp (11) 99575-2096), pelo telefone 0800 591 1222 ou em mais de sete mil agências de Correios espalhadas pelo país (necessário levar documento original com foto e pagar taxa de R$ 3,60).

Nelson, morador do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, viu sua dívida de R$ 30 mil ficar em cerca de R$ 1 mil após recorrer ao feirão presencial realizado no fim de novembro. "Saio daqui com uma sensação de alívio, negociando dentro das minhas possibilidades. Agradeço ao Serasa Limpa Nome por ter conseguido acertar meus ponteiros".



Confira o passo a passo para renegociar:



1º passo



Acessar o site www.serasa.com.br ou baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados. O consumidor também pode regularizar débitos financeiros pelo WhatsApp por meio do número: (11) 99575-2096.



2º passo



Ao entrar na plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela devidamente explicadas, incluindo as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar para ser direcionado até uma nova página, onde serão apresentadas diversas opções para renegociar cada débito.



3º passo



Depois que você escolher uma das alternativas de valor, é só escolher se vai ser à vista ou em parcelas e a melhor data de vencimento.



4º passo



A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, com base na forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento que você selecionou.



Com o boleto, o consumidor pode pagar diretamente pelo aplicativo do banco que tiver conta ou imprimir e pagar na agência ou nas casas lotéricas.