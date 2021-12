Banco do Brasil anunciou que firmou parceria com o Banco24Horas para oferecer o serviço de depósito em dinheiro - Reprodução/ Internet

Banco do Brasil anunciou que firmou parceria com o Banco24Horas para oferecer o serviço de depósito em dinheiroReprodução/ Internet

Publicado 22/12/2021 13:02

Rio - O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, aplicou multa de R$ 3.008.240,00 ao Banco do Brasil, nesta quarta-feira, 22, pelos problemas apresentados no sistema interno do banco, assim como no aplicativo, no dia 27 de agosto. O bando já havia sido notificado e teve 10 dias para apresentar a defesa.



O sistema da instituição ficou fora do ar por sete horas, só voltando a funcionar às 22h. A falha deixou cerca de 54 milhões clientes da instituição sem acesso aos cartões de crédito e débito, ao internet banking e ao Pix.



Alguns usuários relataram problemas até mesmo para realizar saques e transferências nas agências bancárias. Estima-se que a falha na rede do banco tenha começado por volta das 15h.

A defesa do BB terá 30 dias para recorrer. Dentre as questões que devem ser explicadas, estão as providências que o banco irá tomar nos casos em que os usuários não conseguiram realizar suas transações e, consequentemente, perderam os prazos, além da estratégia de comunicação da instituição sobre o problema aos clientes.

De acordo com o o diretor executivo do Procon Carioca, Igor Costa, "o Banco do Brasil havia sido notificado a esclarecer o ocorrido e não respondeu de forma satisfatória, nem apresentou documentação que comprovasse", esclareceu.