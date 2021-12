Natal deve movimentar R$ 4,6 bilhões na economia do estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 22/12/2021 06:00

Rio - Ainda sem ideias de como presentear neste Natal gastando menos de R$ 250? O DIA separou dicas e opções para economizar nas compras deste ano. De acordo com uma pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), mais da metade dos fluminenses vão presentear familiares e amigos com lembrancinhas e roupas em 2021.

Segundo o estudo, cerca de 56,5% dos consumidores pretendem presentear alguém na data, variação positiva de 3,5 pontos percentuais se comparado à 2020, mas ainda 4,5 pontos inferior à 2019, período pré-pandemia. O IFec RJ estima que o Natal deve movimentar R$ 4,6 bilhões na economia fluminense. Confira algumas opções de presentes com preços variados que podem ser encontrados nos shoppings, lojas e supermercados:

Shoppings:

O Américas Shopping divulgou ofertas de produtos selecionados. Óculos infantil Abelha por R$ 20,00 na loja Pavão Bijoux; kit banho por R$ 24,99 na loja O Amigão; perfume infantil Barbie por R$ 27,99 na loja Pernambucanas; livro 'O que Frida faria' por R$ 44,90 na Livraria Leitura; copo térmico formatura por R$ 69,90 na Livraria Leitura; garrafa térmica por R$ 79,99 na Miniso; kit difusor Jardim Brasil por R$ 89,00 na loja Avatim; caixinha de som por R$ 89,90 na Via Mia; miniliquidificador por R$ 109,49 na Miniso.



O Fashion Mall destacou kits e produtos de até R$ 210. Kit colônia e sabonete em barra Folha Imperial por R$ 110 na loja Granado; kit Rádio Bossa com sabonete líquido, hidratante e sabonetes em barra por R$ 132 na loja Granado; alfajores Merengue Clássico por R$ 64,90 na loja Havanna; panettone recheado por R$ 99 na loja Havanna; Super Lápis gel 12 cores por R$ 75 na Compactor Store do; estojo 32 cores Line-Up por R$ 249 na Compactor Store; caixa de som wireless por R$ 209 na loja Computer & Co.



Aproveitando o novo lançamento da franquia Marvel, o Shopping Jardim Guadalupe divulgou o brinquedo Spider Man Super Hero por R$ 79,95 na loja Star Brink; kit meia baby por R$ 29,99 na loja Negah Formosa; blusa de manga feminina a partir de R$ 9,99 na loja Marisa; camisas infantis masculinas a partir de R$ 19,95 na loja Alphabeto; calça jeans masculina a partir de R$ 79,99 na loja South.



O West Shopping tem promoções de camisas e calçados: t-shirts personagens a partir de R$ 25,90 na Marisa; sandália Zaxy Emoji por R$ 59,90 na loja Di Santinni; rasteira pedra por R$ 99,90 na loja Sapatella; Flatform Metalizada Ouro por R$ 189,90 na loja Sapatella; t-shirt masculina estampada a partir de R$ 49,90 na loja Taco; chinelo Slider Basic Fila por R$ 129,90 na loja Chineláticos; camisa Básica Masculina por R$ 28,00 na loja Leader.



O Shopping Nova América destacou as seguintes promoções: na Imaginarium, um Conjunto Porta Copos Cerâmica custa R$ 79,90 e uma Luminária Caixa de Ovos Deixar as Claras sai por R$ 99,90. Na Quem disse, Berenice?, um kit comfort com um batom color comfort, um lápis de olho retrátil está por R$ 59,90 e um Kit Hidra, com um hidratante 400 ml, um Sabonete Mãos e corpo e Hidratante para as mãos por R$ 65,00. A Ryo Papelaria anunciou um Jogo de Poker, Texas Hold'em Poker Set por R$ 99,90 e um kit com quatro copos de dose temático R$ 59,90. A loja de calçados Sapatella destacou as sapatilhas por R$ 79,90 e rasteiras por R$ 79,90. A L'occitane au brésil divulgou o Kit Bromélia, com um Spray corporal 100ml e 1 sabonete 75g por R$ 69,90 e Trio creme de mãos Bacuri por R$ 79,90.



O Shopping Boulevard divulgou as ofertas de Glam By: Blusa viscose recortes retrô por R$ 120 e o Kit Trio top tricot brilho dourado por R$ 149,99; A loja de calçados Via Mia apresentou o Kit ecobag + necessaire dos signos por R$ 54,80 e Carteiras a partir de R$ 79,90; A loja Peahi, sugeriu brincos por R$ 39,90 e Colares por R$ 49,90; A Printare anunciou canecas personalizadas a partir de R$ 42,90 e almofada personalizada tamanho G por R$ 54,90; A loja Piticas anunciou camisetas para o pet por R$ 59,90 e Pop Funko por R$ 109,00 DragonBall Z, X Man e Exterminador do Futuro.



O Botafogo Praia Shopping divulgou ofertas da Terramazônia Cosméticos com Kit canela com difusor de aromas, sabonetes e banheira decorativa por R$ 131,00) e Kit Copaíba com sabonete hidratante e linha de cuidados para pés e mãos por R$ 124,70; A Bezzoura + Criatives destacou o Kit escalda pés e sabonetes por R$ 68,00 com a possibilidade de personalização e Tiaras por R$ 39,00; Lamartine anunciou promoções da Primer em spray Make It First, da Glox.me por R$ 29,90 e Beautiful Girl paleta de sombras por R$ 69,90; O Boticário anunciou o Kit nuvem por R$ 67,03 e Kit Sabonete Nativa SPA por R$ 30,13.



No Shopping Nova Iguaçu a Casa & Vídeo apostou em algumas ofertas, como o liquidificador Arno Power Mix LQ11 550W 2L 2 Velocidades de R$ 119,90 por R$ 99,90 e e cafeteira 15 xícaras Britânia CP15 R$ 139,90. A Saraiva também anunciou a Garrafa Shaker Zona Criativa Fitness Hulk 600ml por R$ 64,90 e o livro - Harry Potter e as relíquias da morte de R$ 69,90 por R$ 48,90. A loja Super Celular destacou a promoção da Caixa de Som Bluetooth KMS-112 por R$ 129,90 e a Ring Light 10 + Tripé 2,10m por R$ 129,90. Já a Polo Wear anunciou a Camisa Polo Meia Malha Básica Masculina por R$ 59,99, duas camisas por R$ 99,99 e Tênis Polo Wear Masculino por R$ 129, 99.



No Madureira Shopping, a Centauro está com a promoção do boné aba curva Marvel Homem de Ferro - Strapback – infantil por R$ 24,99 e Squeeze Oxer Acqua - 800 ml por R$ 39,90. O Boticário anunciou a Loção Revitalizante Desodorante Corporal Nativa Spa Rosé 200 ml por R$ 44,90 e Kit Presente de Natal Nativa SPA Ameixa por R$ 129,90. Na Kalunga, o Headset com fio Logitech H151 com Microfone com Redução de Ruído e Conexão está R$ 149,90 e Mochila poli branca 1200 Luxcel PT R$ 107,70. No Clube Melissa: Melissa Flip Flop Free do 33 ao 40 (R$ 149,90) e Melissa Harmonic Squared Garden do 33 ao 40 por R$ 109,90.

A Blessed Livraria, no Caxias Shopping, oferta o Livro pad gigante Batman por R$ 19,90, o livro 365 dinossauros para colorir por R$ 19,90; A loja Riachuelo anunciou a meia com tema de Harry Potter por R$ 13,90 e uma Guirlanda decorativa por R$ 179,90; A loja Super Celular destacou o Fone Bluetooth Orelha de Gato por R$ 129,90 e a loja Le Postiche anunciou a Carteira recortes por R$ 79,99.



O Via Paque Shopping anunciou a promoção da loja Wine Friends com o Vinho Porta 6 Português por R$ 89,00. Já na loja BAD KID, o sapatênis Klin preto sai por R$ 109,90.



No Recreio Shopping, a loja Cacau Show está com o Chocolate Boas Festas no valor de R$ 10,90. A loja Prata e Prata tem argolas por R$ 19,90. O Passeio Shopping destacou a promoção da Di Santinni, com Sandália Ipanema por R$ 29,90. A loja Sóbrancelhas disponibiliza o hidratante intensive por R$ 36,00.

O Bangu Shopping selecionou a oferta das lojas Cacau Show com o Papai Noel Art Cacau Magia 70g por R$ 18,90; A loja O Boticário tem o sabonete em barra Cuide-se Bem Boa Noite (2 unidades 80g) por R$ 15,90. A loja Espaço Rubro Negro dispõe a mochila Flamengo Adidas 2021 por R$ 129,99. A Via Mia com Bolsa tela cadarço colorido por R$ 139,90. A Usaflex conta com a rasteirinha prata velha salto bloco couro por R$ 179,99. Já a Mr. Cat aposta na carteira envelope mini por R$ 149,90. Na loja Puket, a garrafa dobrável Unicórnio Love sai por R$ 99,90.



Lojas:

A Casa&Vídeo anunciou eletrodomésticos, como o liquidificador Arno Power Mix LQ10 Pt 127V por R$ 89,90. Já a Melissa divulgou o modelos Beach Slide + Larroudé por R$179,90, Melissa Headphone por R$149,90, a Adore Sandal por R$ 139,90 e Mini Melissa Jump Fruitland Baby por R$129,90.

A Tok&Stock anunciou a campanha "Natal Tok&Stok", com opções de presentes com design e inspiração, que traz uma curadoria de produtos com preços variados e diferentes tendências da marca para atender a todos os gostos, como o livro O Mundo do Bartender por: R$ 135,70, o kit Cristalium Titan taça de vinho 450 ml + Cristalium Titan taça de vinho 450 ml + Cristalino Tubet Cecanter 1,5 litro por: R$ 173,70.

A Americanas está com o cupom "NATAL10" que garante 10% de desconto em compras no app Americanas. Também é possível garantir até 50% de cashback, ou seja, metade do dinheiro de volta, em compras pagas com o super app Ame Digital. No site e no app os destaque são: Barbie Profissões Esportista Olímpico Alpinista por R 129,99; Jogo Rummikub Grow por R$ 156,66; Patinete Infantil com Cesta Rosa por R$ 147,28; e também diversos perfumes com 20% de cashback, como Perfume Cacharel Amor Amor Feminino 30ml por R$ 99,99 e Azzaro Pour Homme Masculino 30 ml por R$ 123,99.



Já nas lojas físicas: Pão de Mel Bauducco 240g por R$ 9,99; Panettone Integral Zero 400G Casa Suíça por R$ 20,99; Panettone delicce frutas 400g por R$ 9,99 e Panettone alpino 400G Nestlé por R$ 19,99.

Supermercados:

O supermercado Mundial selecionou ofertas de seu encarte para divulgar neste Natal. Ave Temperada Rezende Briscker (R$ 15,98); ave Cheff Temperada Rica (R$13,98); ave Fiesta Seara Mediterrâneo ou Temperada (R$ 21,48); peru Seara Manteiga e Ervas ou Temperado (R$23,48); pernil Suíno s/ Osso Festa Sulita ou Pamplona (R$ 28,50); presunto Tender Bolinha Rica ou Império ou presunto Tender ave Cheff Rica (R$ 33,50); assadeira Wyda Oval 7L (R$ 5,99); queijo bola Básel a Granel (R$ 43,80); azeite português Quinta do Arieiro Tipo Extravirgem 500ml (R$ 17,95); pêssego em Calda GB ou OléLata 450g (R$9,78).

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso