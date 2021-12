Oportunidades na Rede D'or - Reprodução

21/12/2021



A Rede D’Or São Luiz anunciou, nesta terça-feira, 21, o início da inscrições abertas para o seu 2º Programa de Trainee, que vai preparar 16 jovens talentos para cargos de liderança ou especialista na área de operação hospitalar. Poderão participar do processo de seleção profissionais formados entre agosto de 2017 e dezembro de 2021 nos cursos de Administração, Ciências Econômicas, Enfermagem, Engenharias, Farmácia, Bioquímica e Medicina. As inscrições vão até 12 de janeiro e podem ser feitas pelo link

Rodrigo Pacca, diretor de RH da Rede D’Or, explica que o programa oferece uma verdadeira imersão no dia a dia da empresa e de vivência do negócio, o que permite uma experiência única para o desenvolvimento das competências de gestão e liderança. “Os participantes vão conhecer as áreas estratégicas da empresa, mas também aprenderão na prática. Eles terão responsabilidades definidas, mas sempre sendo tutorados por executivos e profissionais seniores”, relata.



Rodrigo ressalta ainda que o acompanhamento dos trainees é um dos diferenciais do programa. Eles serão assistidos ao longo de toda a trajetória. Mesmo depois de serem efetivados em uma posição, eles recebem orientação contínua do RH e das lideranças da empresa pelos próximos cinco anos. “Esse trabalho de mentoria é fundamental para que possamos desenvolver ao máximo o perfil de liderança que o Grupo almeja”, observa o diretor.



Protagonismo mais cedo



A nova turma terá a oportunidade de assumir um protagonismo de forma mais rápida, mas sem que haja qualquer prejuízo em seu desenvolvimento. Após o feedback dos primeiros trainees, a empresa decidiu trazer mais praticidade ao programa, que terá duração de 12 meses, o que representa uma redução de seis meses em comparação com a edição anterior. Houve uma avaliação de que era possível tornar o programa mais diretivo, ao permitir que os jovens talentos vivenciem desde o início a realidade da maior rede privada de cuidados integrados do Brasil. “A expectativa é de que o programa siga o sucesso da primeira edição, a qual aproveitamos toda a turma”, revela Rodrigo.