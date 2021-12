Oportunidades são para trabalho nas filiais de Copacabana e de Friburgo - Divulgação

Publicado 15/12/2021 12:06

Rio - A rede Supermarket está com 59 vagas de emprego abertas para trabalho nas filiais de Copacabana e de Friburgo. Ambas serão inauguradas ainda em 2021. Com obras já quase finalizadas, a unidade na Zona Sul carioca ocupará a Rua Barata Ribeiro, 502. Já a filial de Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro, vai ocupar a Avenida Walter Machado Thedin, 440, Mury.

Em Copacabana, os 36 postos são: cinco de açougueiro, 20 de operadora de caixa, cinco de fiscal de caixa e seis de fiscal de prevenção e perdas. Em Friburgo, as 23 vagas são: Auxiliar administrativo (CPD), auxiliar de departamento de pessoal, auxiliar de padaria, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de perecíveis (açougue, laticínios e salgados), confeiteiro, conferente, cozinheiro, deposista, encarregado de hortifruti, encarregado de padaria, encarregado de perecíveis (açougue, laticínios e salgados), encarregado de mercearia, encarregado de frente de loja, fiscal de caixa, fiscal de prevenção de perdas, gerente, subgerente, locutor, operador de caixa, padeiro, repositor de mercearia, repositor de hortifrúti e tesoureiro.