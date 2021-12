Empregos e Negócios

Cefet/RJ oferta mais de 1 mil vagas em cursos de educação profissional técnica de Nível Médio

Inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas exclusivamente pela internet a partir das 9h do dia 15 até as 15h do dia 7 de janeiro

Publicado 13/12/2021 17:56 | Atualizado há 24 horas