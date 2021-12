As vagas são listadas por cargo e local de atuação e estão abertas também para pessoas com deficiência - Reprodução

Publicado 16/12/2021 13:10 | Atualizado 16/12/2021 13:24

Rio - A Iguá, companhia de saneamento, está com 300 vagas de emprego abertas para sua mais nova operação, no Rio de Janeiro. As oportunidades abrangem as áreas administrativa e operacional na capital e no interior do estado e também estão disponíveis para moradores locais das cerca de 100 comunidades presentes na área de atuação da companhia.

"A empresa chega à cidade do Rio com o propósito de gerar impacto positivo também nessas regiões, seja pela criação de postos de trabalho - capacitando e absorvendo mão de obra -, como empenhando esforços para universalizar o acesso ao saneamento básico", afirmou a companhia.



Para isso, a empresa criou o Programa de Contratações Comunitárias, que consiste no processo de inscrições de moradores locais das comunidades do entorno no Banco de Talentos, incluindo ações presenciais para quem não tem acesso à internet. O principal objetivo da iniciativa é valorizar a mão de obra local e contribuir com a empregabilidade na região.

As inscrições devem ser feitas no site da companhia, na seção Trabalhe com a Gente, no site https://igua.com.br/trabalhe-com-a-gente . As vagas são listadas por cargo e local de atuação e estão abertas também para pessoas com deficiência.

A previsão é de que os novos colaboradores já estejam contratados até fevereiro de 2022, quando a empresa assumirá de vez a operação no Rio de Janeiro. Hoje já são mais de 300 pessoas trabalhando na capital e no Estado. No total, serão 700 empregos diretos, trazendo novas oportunidades para jovens e adultos ingressarem ou retornarem ao mercado de trabalho.



Em novembro, a Iguá completou três meses de operação assistida com a Cedae para a concessão dos serviços de água e esgoto no bloco 2, que abrange a região da Barra da Tijuca e Jacarepaguá e nos municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes.