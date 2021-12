IBGE abre concurso com mais de 1,8 mil vagas para Censo 2022 - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 19/12/2021 04:00

Rio - Os concursos públicos devem ter um "boom" no próximo ano após um período de incerteza provocado pela pandemia de covid-19. Segundo um levantamento feito pelo diretor pedagógico da Degrau Cultural, Marcos Brito, mais de 222 mil vagas em cargos dos níveis fundamental, médio e superior poderão ser abertas no ano que vem, em diversos órgãos das esferas federal, estadual e municipal. As remunerações podem chegar a R$ 37 mil mensais.

Três exemplos dessa retomada são os certames do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - que está com as inscrições abertas desde a última quarta-feira -, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e da Receita Federal, que reúnem 206.891, 7.575 e 699 oportunidades, respectivamente. Confira as outras vagas no fim da reportagem.

De acordo com Brito, os concurseiros devem iniciar os estudos o quanto antes para estarem devidamente preparados para a "enxurrada" de oportunidades que surgirá. "A demanda por servidores públicos em todas as áreas é muito grande, especialmente na Receita Federal e no INSS, que já não realizam concursos há muito tempo".

Ele lembra que a crise sanitária fez com que os certames ficassem represados. "Agora, com o controle da pandemia, diversos órgãos estão retomando os preparativos para contratar novos servidores. Por isso, é certo que vários editais serão publicados no primeiro semestre de 2021. Quem iniciar a preparação desde já e realizar um estudo planejado terá muito mais chances de conquistar uma vaga do que aqueles que iniciarão os estudos quando os editais foram divulgados", afirma.

Na avaliação da professora Érica Porfírio, especialista do EmAudio Concursos, o primeiro passo é escolher qual concurso ou qual área interessa, porque tem diversos exames previstos para o próximo ano. Ela cita que deve haver provas para várias áreas: fiscal, bancária, educacional, policial, administrativa, de controle, entre outras, nos âmbitos federal, estadual e municipal.

Após identificar o certame ou a área de interesse, o postulante à vaga deve buscar tanto os editais como as provas anteriores mais recentes, conforme recomenda Antonio Batist, especialista em gestão pública e empresarial. "Os editais anteriores darão ideia do tipo de provas, etapas do concurso, exigências, documentos, etc. A depender da situação, você pode se preparar muito antes do edital", indica.

Com o texto em mãos, o interessado pode começar a estudar as disciplinas básicas. A professora Érica dá um exemplo para quem quer escolher a área policial: "Você vai ter que saber Português, Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal, legislações penais especiais. No mínimo, o concurseiro vai ter que saber essas cinco, mas pode ser que tenha Informática, Raciocínio Lógico e, dependendo, matérias administrativas como Contabilidade", explica.

O professor Leonardo Chucrute, diretor-geral do Colégio e Curso ZeroHum, aconselha montar um quadro de trabalho semanal. O estudante deve anotar todos os tempos livres para verificar quantas horas sobraram para, assim, dividir o tempo pela quantidade de matérias do concurso escolhido. "Exemplo: você vai fazer um concurso para tribunais, então terá cerca de cinco matérias. Você vai pegar esse tempo e dividir por cinco", orienta.

Ele também recomenda reajustar o quadro, aumentando o período de estudos para as disciplinas que o aluno tem mais dificuldade e reduzindo no caso das que ele tem mais facilidade. "Sempre em paralelo, utilizando as provas anteriores ou os exames parecidos da mesma banca que fará o concurso. Essa análise vai mostrar se você está progredindo ou não", explica Chucrute.

Confira os concursos previstos:

• Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - 206.891 vagas;



• Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - 7.575 vagas;



• Receita Federal do Brasil - 699 vagas;



• Banco Central do Brasil (Bacen) - 245 vagas;



• Controladoria Geral da União (CGU) - 375 vagas;



• Fundação Nacional do Índio (Funai) - 826 vagas;



• Senado Federal - 40 vagas;



• Ibama - 568 vagas;



• ICMBio - 171 vagas;



• Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ) - 303 vagas para professores;



• Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) - 25 vagas;



• Procuradoria Geral do Estado (PGE) - 12 vagas;



• Agenersa - 50 vagas;



• Secretaria Estadual de Fazenda do Rio de Janeiro - 50 vagas;



• Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) - 1.000 vagas;



• Prefeitura de Nova Iguaçu - 3.256 vagas;



• Prefeitura de São João de Meriti - 288 vagas;



• Prefeitura de Nilópolis - 527 vagas.