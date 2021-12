Oportunidades são para diversos cargos como analista de marketing, auxiliar de logística, consultor de vendas, entre outros - Divulgação

Oportunidades são para diversos cargos como analista de marketing, auxiliar de logística, consultor de vendas, entre outrosDivulgação

Publicado 17/12/2021 15:20 | Atualizado 17/12/2021 15:30

Rio - Aqueles que ainda estão em busca de emprego podem se candidatar para os processos seletivos sob responsabilidade do Gi Group Brasil, um dos líderes globais em soluções dedicadas ao desenvolvimento do mercado de trabalho. Ao todo, são mais de 7 mil vagas espalhadas por todo o país e 374 oportunidades no estado do Rio de Janeiro.



Também há oportunidades nos seguintes locais: Belém (122); Belo Horizonte (557); Campinas (206); São Paulo (2212); Curitiba (275); Fortaleza (91); Joinville (246); Manaus (50); Parauapebas (77); Porto Alegre (209); Recife (88); Salvador (265); São José dos Campos (187) e mais cerca de 2,5 mil vagas por diversas outras cidades.

Entre os cargos estão disponíveis o de ajudante de produção industrial, analista de almoxarifado, analista de marketing, analista de qualidade, assistente administrativo, assistente de estoque, assistente de faturamento, assistente de transportes, assistente de vendas, atendente de loja e auxiliar de atendimento.