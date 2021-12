Leilão da Cedae ocorre na Bolsa de Valores, B3, em São Paulo, e contará com a presença do governador do Rio, Cláudio Castro - Foto: Reprodução

Publicado 29/12/2021 09:46 | Atualizado 29/12/2021 09:54

São Paulo - Nesta quarta-feira, 29, o governo do Estado do Rio realiza o leilão da segunda fase da Cedae para a exploração dos serviços de distribuição de água e saneamento nos bairros da Zona Oeste do Rio e de 21 cidades no estado fluminense. O leilão ocorre na Bolsa de Valores, B3, em São Paulo, e contará com a presença do governador do Rio, Cláudio Castro.

A região atendida pela empresa de concessão dos serviços públicos de saneamento abrange cerca de 2,7 milhões de habitantes.

Os municípios que fazem parte deste bloco são os seguintes: Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana,

Carapebus, Carmo, Itaguaí, Itatiaia, Macuco, Natividade, Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, São Fidélis, São José de Ubá, Sapucaia, Seropédica, Sumidouro, Trajano de Moraes e Vassouras, além da Zona Oeste do Rio de Janeiro (AP-5).

A concessão que vai a leilão foi formada a partir da área original do bloco 3, que terminou a rodada de abril sem interessados. Na primeira rodada de concessões do Rio, em abril, foram oferecidas quatro áreas, com as outorgas mínimas somando pouco mais de R$ 10 bilhões, mas foram arrecadados R$ 22,7 bilhões, em três blocos. Para esta quarta-feira, a licitação recebeu duas propostas, da Aegea e do grupo Águas do Brasil.

Nesta etapa, o projeto prevê R$ 4,7 bilhões de investimentos para universalizar os serviços de saneamento nos 21 municípios que participam do bloco. O valor do lance mínimo é de R$ 1,16 bilhão, com um total de R$ 1,5 bilhão de outorga variável para os municípios em 35 anos. Além disso, nesta fase também estão previstos R$ 13,6 bilhões de investimentos em operação e manutenção ao longo de 35 anos.