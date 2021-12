Mercados oferecem promoções de bebidas para o revéillon - Divulgação

Publicado 29/12/2021 16:24

As pessoas se preparam para entrar 2022 com o pé direito e com o reencontro com amigos e familiares. Para as festas nesse período, os supermercados se movimentam para oferecer ofertas aos consumidores para comemorar o Ano Novo. Entre eles estão o Guanabara e o Superprix.

O Guanabara oferece sugestões de promoções em bebidas e carnes para a ceia em família. Há as seguintes opções de álcool: cerveja Brahma Duplo Malte com 15 unidades R$ 40,35, cerveja Bohemia puro malte, 473 ml, por R$ 3,59, Skol puro malte latão (410 ml) a R$ 2,59, cerveja Antarctica lata (269 ml) por R$ 1,87, Brahma lata (269 ml) sai a R$ 1,97, sidra Cereser (660 ml) por R$ 9,98, espumante Lunar Stile meio doce a R$ 19,99 e espumante Aurora Moscatel branco ou rosé (750 ml) por R$ 29,99.

Há ave Fiesta Seara (1kg) por R$ 14,98, ave Brisker Rezende (1kg) a R$ 10,98, ave Fest Rivelli (1kg) por R$ 9,75, chester Perdigão (1kg) por R$ 15,98 e pernil com Osso Sadia (1kg) por R$ 15,98.

No Superprix, há dry Gin Gordon´s (750ml) de R$ 69,99 por R$ 49,90, vodka Smirnoff (998ml) de R$39,90 por R$29,90, cerveja Petra Puro Malte (473ml) de R$ 3,89 por R$ 3,29, Coca-Cola Original (3L) de R$ 9,49 por R$ 8,49, espumante Chandon Réserve Brut (750ml) de R$ 79,90 por R$ 69,99, água Tônica de Quinino Antarctica 350ml (Lata) de R$ 2,99 por R$ 2,89 e cerveja Heineken 350ml (Lata) de R$ 4,69 por R$ 4,39.

No Mundial, os destaques são os itens para churrasco e as bebidas, com ofertas válidas até o dia 31 de janeiro: Picanha Argentina Congelada La Anonima ou Picanha Uruguaia Congelada Las piedras por R$ 89,00, Linguiça Congelada Sulita Vários Tipos 800g por R$ 12,50 cada, Farofa Pronta Chinezinho 500g por R$ 5,96, Queijo de Coalho Sertanorte Espeto ou Forma por R$ 45,50, Sal p/ Churrasco Br Spices Tradicional 1,1kg por R$ 16,80, Lombo Suíno Rainha por R$ 21,80, Frango Desossado e Recheado C.VALE Pacote 2kg por R$ 49,50 e Peito de Frango Defumado Rica por R$ 34,98.



No setor de bebidas tem Cerveja Brahma Duplo Malte Pack c/ 15 Latas de 310ml por R$ 40,35 (grátis 1 Espeto Mor Simples ou Duplo), Cerveja Spaten Munich Puro Malte Lata 350ml por R$ 3,79 (na compra de um Pack c/ 12 unidades grátis 1 Linguiça Suína SEARA 700g), Cerveja Mexicana Coronita Extra 210ml por R$ 3,99 (na compra de 12 unidades grátis 1 Frango a Passarinho C.VALE Pacote 1kg), Cerveja Iaipava 100% Malte Latão 473ml por R$ 3,19, Vodka Absolut 1L por R$ 69,90, Vodka Vorus 1L por R$ 18,99, Gin Theros 1L por R$ 31,99, Gin Tanqueray 750ml por R$ 99,99 e Gin Gordon´s 750ml por R$ 58,99.

Por fim, no Supermarket as bebidas também estão com preços especiais. Com destaque para o Espumante Casa Perini Aquarela de 750ml por R$ 49, 90, Vodka Sueca Absolut Original de 750ml por R$ 49, 90, Cerveja Antarctica Lata de 350ml Pack com 18 Unidades por R$ 46, 62 e Whisky Escocês Ballantine's Finest de 750ml por R$ 44, 90.