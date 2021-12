Expansão do programa deve ficar para o próximo ano - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Expansão do programa deve ficar para o próximo anoMarcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 29/12/2021 20:45 | Atualizado 29/12/2021 20:46

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) não vai cumprir a promessa de pagar o Auxílio Brasil para 17 milhões de famílias ainda em 2021, já que a expansão da cobertura do programa deve ficar apenas para o próximo ano. Além disso, não há previsão de que os beneficiários recebam o valor retroativo referente ao mês de novembro, como também havia sido prometido pela gestão.

Inicialmente, o governo havia informado que pagaria no mínimo R$ 400 para mais de 17 milhões de famílias a partir de novembro. Na ocasião, Bolsonaro repetiu várias vezes que elevaria a renda em comparação com o programa anterior, o Bolsa Família, que pagava R$ 190, e ampliaria o número de famílias, que era de 14,5 milhões.

O governo dizia que, com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, a promessa seria cumprida. Agora, o Ministério da Cidadania afirmou que a ampliação do número de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil ficará apenas para janeiro.

Apesar da PEC ter sido aprovada no início de dezembro, a expansão para que o programa alcance 17 milhões de famílias será realizada apenas em janeiro de 2022. Além disso, como o valor pago em novembro não alcançou os R$ 400 prometidos por Bolsonaro, havia a promessa de um pagamento retroativo. Agora, isso também não está no radar do governo.

No dia 2 de dezembro, o ministro da Cidadania, João Roma, chegou a dizer que haveria o pagamento retroativo, assim como o número de famílias seria expandido no mesmo mês. "Ainda em dezembro pretendemos zerar a fila, passando de 14,7 milhões para 17 milhões de beneficiários [famílias]", afirmou em pronunciamento no Palácio do Planalto. "Os prazos estão apertados, estão além do que esperávamos, mas não serão obstáculo para a gente cumprir a nossa missão", acrescentou.

Em nota, o Ministério da Cidadania afirmou que, neste mês, "14,5 milhões de famílias foram atendidas pelo Auxílio Brasil, num repasse da ordem de R$ 5,9 bilhões, com benefício médio de R$ 408,84". Segundo a pasta, "mais 2,7 milhões de famílias foram incluídas na competência de dezembro, zerando a fila de espera do ano de 2021". No entanto, o texto acrescentou que o pagamento será feito apenas em janeiro de 2021.

"É importante destacar que segundo a legislação em vigor, a concessão do Auxílio Brasil está condicionada à disponibilidade orçamentária. Conforme determina o Decreto nº. 10.852/2021, devem ser priorizadas famílias a partir de critérios baseados num conjunto de indicadores sociais capazes de estabelecer com mais precisão as situações de vulnerabilidade social e econômica", complementou a nota.