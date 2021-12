Desde a implementação do Auxílio Brasil, o governo estabeleceu que o cartão do Bolsa Família continua funcionando para sacar o pagamento - Agência Brasil

Publicado 30/12/2021 11:41

A Secretaria nacional de Renda de Cidadania do Ministério da Cidadania divulgou nesta quinta-feira, 30, o calendário oficial de pagamentos do Auxílio Brasil para 2022. O cronograma foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).



Para saber em que dia o benefício ficará disponível para saque ou crédito em conta bancária, a família deve observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), impresso no cartão de cada titular. Para cada final do NIS há uma data correspondente por mês. Se o NIS do titular termina com o número ‘1’, em janeiro, por exemplo, os pagamentos iniciam-se no dia 18.

Calendário do Auxílio Brasil em 2022 Divulgação

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. Os beneficiários podem conferir no extrato de pagamento a “Mensagem Auxílio Brasil”, com o valor do benefício.



Os Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) e os outros centros de atendimento do Auxílio Brasil podem entrar em contato com a agência de relacionamento da Caixa Econômica Federal (operadora do programa) no município para obter os cartazes de divulgação com as datas. Os cartazes de divulgação também estão disponíveis aqui.



Em caso de dúvidas, há três canais de atendimento. O número 121, do Ministério da Cidadania, reúne informações e é a central para denúncias. O número 111 é o canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa Econômica Federal, e congrega informações sobre o cartão e o saque do benefício. Também é possível acompanhar as principais informações sobre o benefício pelo aplicativo Auxílio Brasil, da Caixa Econômica Federal.