Esta é a primeira vez que a atual gestão realiza o pagamento da última folha dentro próprio mês, antes da virada para 2022 - Agência O DIA

Publicado 30/12/2021 04:00

O governo do Estado do Rio vai quitar, antecipadamente, nesta quinta-feira, 30, os salários de dezembro de 462.553 servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. Esta é a primeira vez que a atual gestão realiza o pagamento da última folha dentro próprio mês, antes da virada para 2022. Além disso, será a 14ª antecipação salarial para o funcionalismo, desde que o governador Cláudio Castro assumiu o comando do estado.

O prazo de pagamento é o décimo dia útil do mês seguinte ao trabalhado, conforme prevê o calendário oficial do Poder Executivo. O valor líquido da folha de dezembro é de R$ 1,9 bilhão. Cabe ressaltar que os depósitos serão realizados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

O governador destacou que, além de valorizar o funcionalismo do Rio de Janeiro, a medida ajuda a estimular a economia fluminense, principalmente neste período de festas.

"A antecipação salarial é um reconhecimento de todas as nossas servidoras e servidores, que são essenciais para o funcionamento do nosso Estado. Nada mais justo do que terem essa garantia do salário de dezembro no dia 30 deste mês. Esse também é mais um passo para fomentar a economia estadual", declarou o governador Cláudio Castro.

Com isso, o governador afirmou que assim quita 14 folhas salariais dentro do ano. "Um marco histórico. Esse feito só é possível graças a uma gestão responsável das finanças públicas e a todo empenho que estamos empregando para o fortalecimento da nossa economia", acrescentou o governador.