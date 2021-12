Barra Shopping - Divulgação

Publicado 30/12/2021 12:31

Com objetivo de oferecer ainda mais comodidade aos clientes, a Multiplan anuncia que, a partir do dia 3 de janeiro, clientes dos seus shoppings terão 10% de desconto ao realizarem o pagamento do estacionamento pelo superapp Multi. No Rio, os shoppings da empresa são Barra Shopping, New York CityCenter, ParkJacarepaguá e Park Shopping Campo Grande.

O aplicativo conta com mais de 1,8 milhão de downloads, acumula mais de 700 mil usuários únicos nos últimos 30 dias e mais de 3 milhões de notas fiscais cadastradas em promoções no mesmo período (dois novos recordes do Multi) e tem nota 4,9 de 5 nas lojas de aplicativos.



“Queremos conhecer cada vez mais as preferências dos nossos clientes, integrando ao Multi mais funcionalidades e benefícios para proporcionar uma experiência completa. Além do desconto de 10%, os usuários do app terão mais tempo em nossos empreendimentos, pagando o estacionamento de forma mais rápida, em qualquer lugar e sem filas”, afirma Richard Svartman, Diretor de Estratégia Digital da Multiplan.



A receita de estacionamento da Multiplan totalizou R$103,2 milhões nos primeiros 9 meses deste ano, tendo dobrado no terceiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo período de 2020.



Para pagar o estacionamento pelo app, basta acessar o Multi e selecionar o shopping em que está, clicar em “Pagamento Estacionamento” na aba principal e escanear seu ticket. O superapp disponibiliza ainda outras comodidades ao consumidor, como ativação de cupons de descontos, acesso a informações sobre lojas e reserva de restaurantes, entre outros.