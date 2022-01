Economia

Governo do Rio decreta pagamento da recomposição salarial de 13,05% aos servidores estaduais

Governador Cláudio Castro sancionou após um acordo firmado com a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). No Rio, há 460 mil pessoas do funcionalismo público

Publicado 28/01/2022 11:20 | Atualizado há 2 horas