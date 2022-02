Prefeito Eduardo Paes, ao lado dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Chicão Bulhões, e de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, apresentou o programa de auxílio aos ambulantes do Carnaval de Rua, que vai ajudar mais de 9 mil pessoas - Fabio Motta

Publicado 04/02/2022 10:12 | Atualizado 04/02/2022 13:10

Rio - A prefeitura do Rio anunciou um auxílio financeiro de R$ 500 a ambulantes que trabalhariam no Carnaval de rua deste ano, cancelado pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia de covid-19. A decisão foi publicada no Diário Oficial do município desta sexta-feira (04). O prefeito Eduardo Paes, ao lado dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS), Chicão Bulhões, e de Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, apresentou o programa que vai beneficiar mais de 9 mil ambulantes na cidade.

De acordo com o texto, terá direito ao auxílio financeiro os ambulantes cadastrados no Carnaval de 2020. O investimento será de mais de R$ 4,6 milhões para pagamento do benefício. Cada trabalhador receberá uma parcela única. Os interessados podem acessar o site carioca.rio , a partir da próxima quarta-feira, 9, e colocar o CPF para saber se têm direito ao benefício. Caso não tenha inscrição, as pessoas deverão fazer o cadastro. Quem estiver apto deverá fazer um cadastro até o dia 17 deste mês. O pagamento será realizado no dia seguinte, dia 18.

Ainda segundo a publicação, serão considerados trabalhadores do comércio ambulante do Carnaval apenas aqueles que foram credenciados como “promotores de venda” pela empresa habilitada no processo seletivo para a produção do evento, de acordo com o projeto e cronograma aprovados pela Riotur.

"O Carnaval de rua começa sempre bem antes. Existe toda uma cadeia produtiva que depende do carnaval. O que buscamos foi construir alternativas para essa cadeia produtiva. Há uma quantidade muito grande de pessoas que vão deixar de trabalhar nesse período e que, por consequência disso, deixarão de ter uma renda extra. Este programa, elaborado pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico e Fazenda busca dar um auxílio da Prefeitura para essas pessoas", explicou Paes.

"O carnaval do Rio, além do seu imenso valor cultural e histórico, também é um vetor de desenvolvimento econômico da cidade, movimentando a economia e gerando trabalho e renda para milhares de pessoas. Com o cancelamento dos blocos de ruas neste ano, milhares de trabalhadores deixarão de ter a renda desse período. Esperamos que este auxílio ajude a diminuir os impactos da pandemia", disse o secretário Bulhões.

No Carnaval de 2020, foram movimentados mais de R$ 4 bilhões, com a presença de dois milhões de turistas na cidade carioca, segundo dados da Riotur. Um estudo da SMDEIS, em parceria com a Fundação João Goulart, verificou que os ambulantes trabalham em mais de 600 desfiles, en cerca de 500 blocos autorizados. Sendo 30% na Zona Norte, 25% na Zona Sul, 23% no Centro e 20% na Zona Oeste. Entre os ambulantes, 52% são homens, enquanto 48% mulheres.