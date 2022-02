PREVI-RIO - Daniel Castelo Branco

Publicado 10/02/2022 18:20 | Atualizado 10/02/2022 18:21

Rio - O Previ-Rio publica nesta quinta-feira (10) a listagem dos beneficiários do Auxílio Educação 2021, com pendências na documentação comprobatória do seu uso correto. Estes podem ainda recorrer do indeferimento, enviando nova declaração.



Assim, os servidores e pensionistas que receberam o auxílio em qualquer uma das duas modalidades - Previ Educação ou Auxílio Creche - e que constam da listagem têm prazo, até o próximo dia 28, para corrigirem as declarações apresentadas, o que deve ser feito totalmente online.



O instituto informa que esse prazo é exclusivo para os casos de documentação imprecisa ou incorreta, não cabendo recursos para quem não a enviou no período regular, já encerrado .



Para corrigir as declarações, os beneficiários deverão acessar o endereço: http://wpro.rio.rj.gov.br/previrio/beneficios/index.php, e anexar novamente a documentação necessária: declaração escolar constando que o aluno encontrou-se matriculado no ano letivo de 2021, contendo a assinatura do funcionário ou do responsável pela instituição de ensino, além da respectiva identificação e a Portaria expedida por órgão oficial competente da área de educação, autorizando o funcionamento do estabelecimento, exceto quando se tratar de unidade pública de ensino.



As declarações devem ser enviadas nos formatos PDF, JPG, GIF ou PNG, com tamanho de até 1 MB por arquivo.



O servidor ou pensionista deverá acompanhar o deferimento da comprovação na mesma página em que fez o envio da declaração. Declarações transmitidas por e-mail não serão aceitas para fins de comprovação.