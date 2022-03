A Unefisco alerta para o colapso da Receita Federal devido ao corte no orçamento - Divulgação

A Unefisco alerta para o colapso da Receita Federal devido ao corte no orçamentoDivulgação

Publicado 21/03/2022 12:04

A Receita Federal alerta para inúmeros brasileiros que procuram o órgão todos os dias alegando terem sido vítimas de um esquema de fraudes por meio de anúncios publicados no Google e em outras plataformas de busca na internet.

Ao buscar pelo termo "regularizar CPF”, os primeiros resultados costumam ser anúncios de empresas, muitas vezes não confiáveis, que prometem regularizar a situação do CPF em troca do pagamento de uma taxa. Porém, além de não realizarem o serviço solicitado, elas roubam os dados do cidadão.

Após preencher os dados pessoais, a pessoa é orientada a pagar um boleto ou realizar uma transferência, beneficiando os fraudadores. Algumas das páginas ainda prometem resposta de contadores “com acesso ao sistema da Receita”.

"É importante ressaltar que tanto a consulta quanto a regularização por meio do site da Receita Federal ou por um de seus canais ou locais de atendimento é gratuita", disse superintendente adjunto da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), auditor-fiscal Fábio Cardoso do Amaral.

O cidadão também tem a opção de contratar profissionais da área contábil para auxiliar no processo, porém é recomendável verificar a reputação do profissional, principalmente quando o serviço é contratado de maneira totalmente virtual.



A Receita Federal já denunciou os anúncios fraudulentos ao Google, alertou as autoridades competentes e recomenda que as vítimas denunciem também.