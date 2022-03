Governo enviou projeto para Alerj com objetivo de garantir isonomia entre agentes civis e militares - Divulgação

Governo enviou projeto para Alerj com objetivo de garantir isonomia entre agentes civis e militaresDivulgação

Publicado 22/03/2022 18:46 | Atualizado 22/03/2022 18:58

Rio - Os policiais civis do estado do Rio de Janeiro terão aumento na Gratificação de Habilitação Profissional (GHP). Nesta terça-feira, 22, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em discussão única, a medida que irá conceder a gratificação entre 10 e 105% para os agentes. A medida segue para sanção do governador Cláudio Castro.

De acordo com a matéria, o valor da gratificação passará de 10% para 90% da remuneração, para os agentes com formação profissional; de 15% para 95%, para aqueles com aperfeiçoamento profissional; de 30% para 100%, para aqueles com especialização profissional; e de 30% para 105%, no caso dos superiores de Polícia. “Acredito que no próximo mês essa gratificação já vai ser implementada”, estimou o líder do governo na Alerj, deputado Márcio Pacheco (PSC).

O governador Cláudio Castro afirmou, ainda, que a medida é necessária para garantir a isonomia entre os agentes civis e militares, que tiveram suas gratificações reajustadas com a criação do Sistema de Proteção Social dos Militares (Lei 9.537/21).

“É uma medida de justiça e manutenção da isonomia de tratamento dispensada aos servidores da segurança pública, garantindo a efetiva atuação integrada das forças policiais, que asseguram o sucesso da atual política de segurança pública do Estado”, disse o governador.

A presidente do Sindicato de Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (Sindpol/RJ), Marcia Bezerra, comemorou a aprovação, que, de acordo com ela, deverá ser assinada por Castro nesta quarta-feira, 22.

"Temos a boa notícia da aprovação do nosso projeto de gratificação salarial, só falta mais um pouquinho para a assinatura do governador, creio eu que seja amanhã e o processo estará finalizado", disse ela.

O vice-presidente Luiz Cláudio Cunha também se manifestou e afirmou que agora, com a conquista da gratificação, a categoria irá lutar pela lei orgânica. "O Sindpol tem trabalhado com consciência, mas na semana que vem a gente começa outra briga. A categoria toda junta, vamos buscar o que é nosso direito".

Categoria em mobilização

A categoria vinha tendo reuniões para que o projeto fosse discutido pelo governo e chegasse na aprovação. Na semana passada, Marcia se reuniu com o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, para tratar sobre o tema. O responsável havia garantido que ele e o governador iriam na Alerj para pedir que o projeto de lei fosse pautado e aprovado até sexta-feira desta semana.

Marcia acredita que a mobilização dos policiais civis na reunião no Club Municipal, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, que ocorreu na quarta-feira (9), onde mais de 800 policiais compareceram e mais de 400 agentes participaram da transmissão online, foi significativa e que a união mostrou para o governo o quanto a categoria é forte.

Ela lembra que, na reunião, além dos esclarecimentos do processo da questão salarial foi falado sobre outras lutas da atual gestão, que são o aumento no auxilio alimentação e no vale transporte. Marcia destacou também que o objetivo do sindicato é fazer com que todos os policiais, de variados cargos, se unam e façam parte do Sindpol.

"Precisamos trazer para a discussão representantes de todos os cargos. O objetivo geral é estarmos fazendo do Sindicato um local de participação de todos os policiais civis mostrando uma polícia forte e unida em todas as demandas da categoria", disse ela.