Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) - Rafael Wallace/Alerj

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) Rafael Wallace/Alerj

Publicado 22/03/2022 19:05 | Atualizado 23/03/2022 07:38

Rio - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou nesta terça-feira, 22, o aumento de 150% na Gratificação de Regime Especial de Trabalho (GRET) a todo o efetivo de ativos, inativos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. O reajuste a policiais civis também foi aprovado nesta terça, e agora aguarda a sanção do governador Cláudio Castro.



O objetivo da proposta é assegurar o direito de aspirantes a oficial, subtenentes, sargentos, cabos e soldados receberem 150% de GRET, além de fixar a contribuição para custeio do SPMERJ em 10,5% para os ativos e, para os inativos e pensionistas 10,5% sobre o valor que exceder o teto estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social.



O deputado estadual Renato Zaca (PTB), que é sargento da reserva da PM, ressaltou a importância de valorizar a categoria.

"Além de defender a gratificação a todos que estão na ativa, a minha luta é para que o benefício também seja levado para a aposentadoria. Não podemos esquecer dos pensionistas, inativos e veteranos. O militar que veste a farda e honra a sua missão durante anos tem de estar amparado, assim como a sua família”, defende Renato Zaca, um dos autores do PL 5287/2022.



O Sistema de Proteção Social dos Militares foi aprovado pelo Legislativo no final do ano passado, mas uma das principais reivindicações da categoria (o reajuste da GRET para 150%) foi vetada pelo governador Cláudio Castro.

A GRET é um benefício concedido para compensar o desgaste físico e psíquico provocado pela tensão emocional inerente ao trabalho dos policiais.



“O pagamento da GRET é mais do que dever, é um reconhecimento do Estado por tudo que policiais militares e bombeiros fazem pela população, muitas vezes arriscando suas vidas para proteger a sociedade”, afirma Filippe Poubel (União Brasil), também autor do PL 5287/2022.

Apesar de já ter sido aprovada, como a proposta recebeu seis emendas, terá de ser analisada novamente pelas comissões e deve voltar para votação em plenário na próxima terça-feira, 29.