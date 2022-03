INSS orienta que, caso recebam esse tipo de contato, bloqueiem imediatamente - Arquivo/Ministério do Trabalho e Previdência

INSS orienta que, caso recebam esse tipo de contato, bloqueiem imediatamente Arquivo/Ministério do Trabalho e Previdência

Publicado 23/03/2022 11:59

Brasília - O Ministério do Trabalho e Previdência emitiu um alerta nesta quarta-feira, 23, relatando que golpistas estão se passando por uma suposta “Central de Atendimento”, usando até mesmo a imagem da Helô, assistente virtual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para tentar aplicar golpes e obter dados pessoais dos beneficiários. De acordo com o Instituto, as abordagens são feita via WhatsApp.

O INSS ainda ressalta que nunca entra em contato direto com o beneficiário através de aplicativos. Quando faz contatos via SMS, o número usado é o 280-41, e sempre que o INSS convoca o cidadão, fica registrado no Meu INSS. A convocação pode ser verificada também pelo telefone 135. "Assim, o INSS orienta a todos para que, caso recebam esse tipo de contato, bloqueiem imediatamente e não forneçam nenhuma informação como dados pessoais, fotos ou documentos", disse em nota.

A Helô é um plantão de dúvidas que pode ser acessada apenas pelo Meu INSS. Basta ser usuário do Meu INSS, pela web ou aplicativo, e clicar na ilustração da assistente virtual que aparece no canto da tela à direita. O chatbot irá solicitar apenas duas informações para iniciar o atendimento: nome e CPF. Depois, é só iniciar. Para maior segurança, o beneficiário deve manter sempre atualizados os seus dados de contato, como telefone, e-mail e endereço, no Meu INSS ou pelo 135.



Além disso, a pessoa deve utilizar apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir qualquer solicitação, seja para agendar um serviço ou entregar algum documento: aplicativo/ site Meu INSS ou agência da Previdência Social, e isso com agendamento.



Em caso de golpe, o beneficiário pode realizar uma denunciar na ouvidoria, pela internet ou pelo telefone 135, e registrar um boletim de ocorrência, além de comunicar ao banco em que recebe o benefício.