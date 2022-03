Lançamento foi desenvolvido para apoiar os usuários que buscam aderir ao novo serviço, mas ainda desconhecem os postos de atendimento mais próximos - Agência Brasil

Publicado 25/03/2022 12:07

Disponibilizados no final do ano passado, o Pix Saque e o Pix Troco já impactaram mais de 3 mil municípios brasileiros. Agora, para que a população encontre facilmente postos de atendimento que realizam os serviços, a Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), em parceria com a Pay Ventures (advisory em inovação financeira e fintech builder)), lançam o Mapa Pix Saque e Pix Troco. A ferramenta, disponível a partir do dia 24 de março, é gratuita e atualizada em tempo real, apontando o posto mais próximo de acordo com a região do usuário. Além disso, a plataforma atua como um bom medidor de ampliação do serviço ao longo dos próximos meses.

O lançamento foi desenvolvido para apoiar os usuários que buscam aderir ao novo serviço, mas ainda desconhecem os postos de atendimento mais próximos. Neste sentido, a ferramenta sinaliza, de acordo com a região, o caixa eletrônico ou estabelecimentos comerciais, como banca de jornal, restaurante, lojas, supermercados, dentre outros mais próximos. Além de auxiliar a população, o mapa visa democratizar tecnologias financeiras e facilitar a criação de novas fintechs.

Marcelo Martins, diretor da ABFintechs e fundador da Pay Ventures, explica que o mapa está conectado as APIs (Application Programming Interface, em tradução mais livre, quer dizer Interface de programação de aplicativo) dos bancos e é atualizado diariamente de forma automatizada.

“O usuário, ao clicar em um ponto, poderá ter visibilidade do nome do estabelecimento e sua localização. A partir disso já é possível identificar se ele oferece os serviços de Pix Saque ou Pix Troco, horário de funcionamento e o valor máximo praticado em cada operação. A ideia é que o mapa auxilie a população em seu dia a dia. Assim como pesquisadores como Google Maps apontam o caixa 24h mais próximo, a pessoa poderá recorrer ao Mapa Pix Saque e Pix Troco para identificar o local em que sacará seu dinheiro via Pix”, explica Martins.

Além de apoiar a população, o mapa funcionará como medidor para instituições financeiras e fintechs, a fim de enxergarem oportunidades de incluírem novos pontos em locais estratégicos. Além disso, é importante reforçar que o mapa opera apenas apontando os locais de atuação dos serviços e não informações como transações realizadas por meio deste serviço.

Ainda segundo o diretor, o mapa será um bom medidor para observação do aumento de pontos Pix Saque e Pix Troco, a partir de uma maior adesão dos estabelecimentos comerciais.

“Toda instituição que oferece os serviços é obrigada a disponibilizar essas informações por meio da API de dados abertos, por isso, quando chegar uma nova fonte para esse serviço, o mapa será atualizado automaticamente. Acreditamos que nos próximos meses veremos uma ampliação dessa adesão em todos os estados brasileiros, assim como vimos acontecer com o Pix”, reforça Marcelo.

Guilherme Decampo, sócio da Pay Ventures, acredita que o mapa Pix pode evoluir bastante, principalmente a partir de comentários dos usuários sobre os pontos de atendimento. "Vejo o Mapa Pix no futuro como um agregador, tanto de pontos de Pix Saque e Troco como opiniões sobre atendimento e funcionalidade. Um mapa interativo que hoje conta com 36 mil pontos de atendimento. Vai ajudar muito a população brasileira a ter um sistema financeiro mais inclusivo em sua região".

Atualmente, o Pix Saque e Pix Troco já está disponível para todos os usuários que possuem conta em algum participante do Pix, como banco ou fintech, ou seja, qualquer pessoa já pode utilizar o serviço. “O enfoque deste momento é observar a geração de pontos em estabelecimentos comerciais e caixas eletrônicos, pois o desafio é integrar instituições para oferecer esse serviço e tecnologia, assim veremos um grande crescimento a partir do mapa desenvolvido”, avalia.