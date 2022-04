Nesta etapa, estatal afirmou que a campanha vai beneficiar direta e indiretamente mais 400 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social no país - Divulgação

Nesta etapa, estatal afirmou que a campanha vai beneficiar direta e indiretamente mais 400 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social no paísDivulgação

Publicado 06/04/2022 17:25

Neste mês, a Petrobras vai iniciar mais uma etapa do programa social para beneficiar famílias com gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo – GLP). De acordo com a estatal, no Rio de Janeiro, cerca de 25 instituições em mais de 12 cidades do estado vão receber botijões de gás para doação às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a empresa, a campanha vai beneficiar direta e indiretamente mais 400 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, vivendo no entorno de unidades operacionais da empresa ou que participam de projetos apoiados pela companhia, em 16 estados do país. Para esta etapa, serão destinados R$ 115,5 milhões.

No Rio, cidades como Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Caxias, São Gonçalo, Niterói, Magé, Maricá, Campos, Quissamã, Cabo Frio, Macaé e Angra dos Reis têm projetos atendidos pelo programa da Petrobras.



As instituições parceiras da iniciativa identificarão famílias que se enquadram nos critérios estabelecidos e se encontram em seus territórios de atuação. As instituições serão as responsáveis por fazer o contato com os contemplados. No entanto, a estatal não divulga a lista das instituições.

Na segunda-feira, 4, foi realizada uma cerimônia na sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, para marcar a parceria, com a presença do presidente da empresa, Joaquim Silva e Luna, diretores e representantes dos projetos selecionados para integrar a iniciativa.

“A Petrobras sabe bem do dever moral de fazer sua parte junto à sociedade brasileira, especialmente perante nossos vizinhos, no entorno dos nossos ativos, que testemunham de perto a labuta diária de nossa companhia por um Brasil melhor”, diz o presidente. “Contem com a Petrobras para continuarmos contribuindo com a construção de um Brasil cada vez melhor para as próximas gerações”, acrescentou ele.

Desde o início deste ano, a Petrobras já entregou mais de 260 mil auxílios para compra de GLP, atendendo mais de 1 milhão de pessoas em todo o país. Para esta nova etapa do projeto, a companhia fechou parceria com 56 instituições sem fins lucrativos, que atuam na execução de projetos socioambientais e de condicionantes ambientais da companhia, para realizar a doação de auxílios para compra de gás de cozinha e de cestas básicas para as famílias selecionadas. A Petrobras prevê destinar R$ 300 milhões até o fim deste ano e deverá atingir mais de 4 milhões de pessoas, direta e indiretamente.