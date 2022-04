Aposentados começam a receber nesta segunda - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/04/2022 09:00

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa, nesta segunda-feira, o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Até 6 de maio, serão mais de 31 milhões de beneficiados. A expectativa, é de que os depósitos injetem cerca de R$ 56,7 bilhões na economia do país: R$ 28,3 bilhões dessa primeira parcela e outros R$ 28,3 bilhões referentes à segunda parcela, que será paga na competência de maio, recebida entre o final o mês e começo de junho.



O cronograma será baseado no Número de Identificação Social (NIS) começando pelo 1 e seguindo até o último dia com final do NIS 0, para quem ganha até um salário mínimo. Para aqueles que ganham acima de um salário mínimo, o pagamento será entre os dias 2 e 6 de maio.

A segunda parcela será liberada entre os dias 25 de maio e 7 de junho, com início também para quem ganha um salário mínimo. No caso de quem ganha acima do piso nacional, o dinheiro estará nas contas entre o dia 1º e 7 de junho.



Os cidadãos podem conferir a antecipação do 13° no extrato do Meu INSS. A partir de 25, os valores do abono anual começam a ser pagos para aqueles que recebem um salário mínimo e, em maio, para os que recebem valores acima do mínimo. Os beneficiários de BPC-LOAS (Benefício de Prestação Continuada) não fazem jus ao recebimento de 13º salário.

Tradicionalmente, o pagamento do 13º para os aposentados e pensionistas do INSS é liberado nos meses de agosto e novembro. Esta é a terceira vez consecutiva que o governo federal faz a antecipação nesses moldes. Em 2020, a antecipação ocorreu nos meses de abril e maio e, em 2021, nos meses de maio e junho.

Aposentados e pensionistas, em maioria, receberão 50% do valor do benefício, nesta primeira parcela. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro. Nesse caso, o valor será calculado proporcionalmente. Os segurados que recebem benefício por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) também têm direito a uma parcela menor, calculada de acordo com o tempo de duração do benefício. Por lei, não têm direito ao 13º salário os segurados que recebem benefícios assistenciais.