Ministério da Economia mantém previsão de crescimento de 1,5% do PIB para este ano - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 19/05/2022 15:18

Brasília - O Ministério da Economia manteve a projeção de crescimento econômico para 2022 em 1,5%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 19. A projeção anterior havia sido divulgada em março de 2022. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou na terça-feira que o número seria mantido.

De acordo com o Boletim Macrofiscal, divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Política Econômica (SPE), a pasta também manteve as projeções de crescimento da economia de 2023, 2024, 2025 e 2026, todas em 2,50%.

"Desde março, em linha com as projeções da SPE, pode-se notar uma revisão altista das expectativas de mercado para a atividade econômica", afirmou o documento.

Os dados servem de base para a elaboração do Relatório Bimestral de Receitas e Despesas, que será divulgado na sexta-feira, 20.

O documento destaca que a melhora no desempenho do PIB brasileiro tem ocorrido pela retomada no setor de serviços e ampliação dos investimentos, o que se reflete na recuperação do mercado de trabalho. "Os riscos externos devem ser monitorados, sobretudo a guerra na Ucrânia e seus impactos nas cadeias globais de valor", completou a SPE.