Ilha Plaza Shopping, localizado na Zona Norte, recebe 'Dia Livre de Impostos'Reprodução

Publicado 01/06/2022 17:18 | Atualizado 01/06/2022 20:03

Em protesto contra a carga tributária excessiva, lojistas de todo o país irão vender mercadorias e serviços sem repassar os impostos para os consumidores, nesta quinta-feira, 2. Chamado de 'Dia Livre de Impostos', o movimento, organizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem), promete oferecer descontos de até 70% no valor final do produto.

O objetivo da ação é chamar atenção da sociedade e conscientizar lojistas e consumidores sobre o impacto da carga tributária nos preços.

“Queremos mostrar para a população como as taxas são abusivas. O Dia Livre de Impostos cresce a cada ano e isso mostra a importância da ação para a conscientização de toda a sociedade a respeito da alta taxa tributária cobrada no Brasil. Para se ter uma ideia, num ranking de 30 países, o nosso é o 14º que mais arrecada imposto, mas está em última colocação como país que melhor retorna o dinheiro para a população”, afirma o presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), José César da Costa.

Esta é a primeira vez que o Rio de Janeiro participa como sede da ação, e o Ilha Plaza shopping, que foi escolhido como ponto de mídia nacional da campanha em 2022, vai oferecer descontos de até 60% em cima do valor final dos produtos. Entre as várias lojas aderentes estão grandes nomes como Arezzo, Via Mia, Piticas, Puket, Imaginarium, Reserva, Loccitane, Mr. Cat e Valisere. Em alimentação, os restaurantes Pasta de Colina e Vikings entram com descontos de até 20% em pratos selecionados.

Além das ofertas especiais, a ação na próxima quinta, no Ilha Plaza, contará com a presença do mascote Impostossauro, personagem utilizado na campanha como forma de deixar claro para o consumidor como a alta tributação afeta seu poder de compra. Ao longo do dia também haverá distribuição de picolé e folder informativo no mall.

“Estamos muito felizes com a oportunidade de representar esta campanha em âmbito nacional, mostrando o impacto dos impostos sobre o poder de consumo dos nossos clientes e o crescimento econômico do país. Além de tudo, esta é uma oportunidade para os clientes comprarem produtos que estavam aguardando por muito tempo, atraindo fluxo para o empreendimento e ajudando o comércio local.”, afirma Camila Ourique, Gerente de Marketing do Ilha Plaza Shopping.