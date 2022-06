Prefeitura de Nova Iguaçu adiantará primeira parcela do 13° salário para dia 10 - Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Prefeitura de Nova Iguaçu adiantará primeira parcela do 13° salário para dia 10Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Publicado 02/06/2022 17:33

A Prefeitura de Nova Iguaçu anunciou nesta quinta-feira (2) que pagará, no dia 10, a primeira parcela do 13º salário de 2022 para servidores ativos, aposentados e pensionistas. A medida vai beneficiar cerca de 18,9 mil pessoas.

No total, a prefeitura usará R$ 29.897.620,02 para o pagamento da primeira parcela. Já a segunda deve ser paga no dia 20 de dezembro.



“Os salários dos servidores sempre são pagos no mês trabalhado. Valorizamos nosso servidor”, afirmou o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa (PDT).